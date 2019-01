Sabrina Sabrok luce grotesco trasero recién operado

Sin duda alguna, Sabrina Sabrok es y será una de las figuras públicas más controversiales dele medio del espectáculo, pues desde sus inicios en la televisión mexicana, ha personificado la polémica en todos sentidos.

Hace aproximadamente un mes, la actriz de películas para adultos, Sabrina Sabrok, visitó nuevamente un quirófano, en esta ocasión fue para una excéntrica operación de aumento de glúteos, resultados que publicó por medio de un vídeo recientemente.

Tal como lo hizo con sus pechos, la actriz ahora quieres romper el récord del trasero más grande del mundo, pues en los vídeos publicados muestra los casi dos kilos de prótesis que se puso en cada glúteo, lo cual seguramente la pone muy cerca de su grotesco objetivo.

En el afán de querer poseer las nalgas más voluptuosas del mundo, Sabrina tuvo que mandar hacer unos implantes especiales, ya que lo que comúnmente existen “son mucho más chiquitos” y no cumplen con su excéntrica demanda.

Para Sabrina, entrar al quirófano ya es parte de su vida, pues confesó ya no tener miedo a las operaciones.

“A estas alturas, no me da miedo; me da más miedo un accidente u otra cosa. Yo me cuido muchísimo. Yo tomo mucha agua, me cuido las comidas, no fumo, no tomo, no me drogo, entonces eso me ha ayudado”.