Sabrina Sabrok invita a Alfredo Adame a grabar contenido para adultos

Sabrina Sabrok constantemente está buscando colaboraciones para entretener a su público y en esta ocasión ha invitado a Alfredo Adame para realizar contenido érotico para adultos.

Al parecer Sabrok desea aprovechar que el nombre del actor está en los titulares, debido a múltiples polémicas y peleas, es por ello que le ha lanzado la invitación para que colabore en su casa productora.

Fue en el programa “Ventaneando” que Sabrina reveló que tiene interés en incluir a Adame en su plataforma de contenido para adultos, incluso indicó que ya tiene algunas ideas y propuestas para que el conductor lleve a cabo en dichos videos si llegase a aceptar la invitación.

¿Cual es la idea que tiene para Alfredo Adame?

Planean aprovechar las peleas del actor para el contenido erótico

“Tiene que ser así algo bizarro, en el porno algo bizarro, si una escena que se nos ocurra acorde a él, algo raro, peleando, peleandose con alguien, algo asó por la calle, algo que empiece así, una escena” indicó la famosa.

Sabrok fue bastante honesta frente a las cámaras, indicó que sabe que Adame suele generar bastante polémica por sus peleas, es por ello que está interesada en él, pues asegura que cree que hay muchas personas que entrarían a ver sus videos para ver la clase de material que puede llegar a hacer.

¿Qué ha pasado con Sabrina Sabrok?

Presentó parálisis facial en enero de 2022

Al acudir a que le hagan un tratamiento estético en el rostro, una cirujana plástica le notificó que sufre una parálisis en el rostro por una mala aplicación de bótox.

“Yo quería que la doctora Marisol Rosas me pusiera labios y bótox, pero me mandó a hacer análisis para ver como reaccionan los músculos y ahí se dieron cuenta que tengo una parálisis, no me puede hacer nada, me mandaron a hacer terapias, medicación durante unos meses”, dijo.

La famosa Sabrina Sabrok se ha recuperado poco a poco y continúa trabajando, incluso ahora ha invitado a Alfredo Adame para que él haga contenido para adultos.

