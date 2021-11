Sabrina Sabrok da su apoyo al hijo de Yahir por ingresar al cine para adultos

Sabrina Sabrok, actriz de cine para adultos, modelo y cantante, le ha dado su apoyo moral a Tristán Othón, el hijo mayor del cantante Yahir, que recientemente declaró que se convertirá en actor porno. La argentina asegura que este trabajo le ha dado una buena estabilidad financiera.

Durante una entrevista en el programa “Chisme No Like”, Sabrina de 45 años aseguró que gracias al contenido erótico ha logrado sumar una cuantiosa fortuna. Por lo que le ha recomendado a Tristán hacer lo que le gusta a pesar de lo que digan los demás.

“El mensaje que le daría es que no le pida permiso a su papá, si ya es mayor de edad y no depende económicamente de él” declaró. “Que siga haciendo sus cosas, lo tiene que hacer porque es lo que le gusta y si no el día de mañana se va a arrepentir”, expresó Sabrina Sabrok quien suele deleitar en Instagram con atrevidas fotos.

Sabrina Sabrok considera que Tristán Othón tiene derecho a elegir

Sabrina le ha enviado un mensaje de apoyo a Tristán/Foto: Mi Morelia

La ex estrella de Televisa afirmó que Tristán está en todo su derecho de decidir qué es lo que desea hacer con su vida: “Cuando uno ya es grande puede decidir por sí mismo y hacer lo que quiera, le guste o no a los padres, a la pareja, a los amigos… a quien sea; o no se logra la felicidad”, comentó.

Asimismo, Sabrina Sabrok considera adecuado que el hijo de Yahir decida iniciar su carrera en el cine XXX con su pareja, algo que ella también ha hecho, y le ha dado muy buenos ingresos económicos, por lo que no piensa retirarse del cine para adultos pronto.

Yahir no está de acuerdo con la decisión de su hijo

Yahir ya ha dicho que no apoyará a su hijo/Foto: Univisión

Como te informamos en La Verdad Noticias, el cantante Yahir aseveró estar en contra de la decisión de su hijo de 23 años de edad. En entrevista con el programa Ventaneando, el ex académico reveló que incluso está acudiendo a terapia para poder sobrellevar este problema con Tristán que le ha afectado emocionalmente.

Y es que según Yahir, Tristán Othón ha vuelto a recaer en las adicciones, y es supuestamente por este motivo que quiere ser actor de cine para adultos. Sin embargo, Sabrina Sabrok le ha aconsejado al joven que haga lo que realmente le guste hacer.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!