Sabrina Sabrok busca hacerse extraña cirugía en el rostro ¿De que se trata?

La modelo y actriz de cine para adultos Sabrina Sabrok sorprendió al aparecer en el reality show ‘Botched’, el cual se transmite por E! Entertainment, con la ilusión de realizarse una nueva cirujía plástica, la cual extrañamente no sería para aumentar sus tallas de busto o retaguardia, sino que ahora llevaba otra idea en mente.

Sabrina Sabrok se mostró muy segura en el programa al hablarle a Paul Nassif y Terry Dubrow, médicos especializados en cirujías plásticas, sobre las nuevas mejoras que pretendía realizarse en su rostro, pues reveló que quería realizarse someterse quirúrgicamente para cambiar su mirada por una un tanto más felina.

“He tenido 50 cirugías plásticas en todo el cuerpo, en la nariz, en los labios, en los ojos, de todo. Desde la cabeza hasta los pies, pero mis ojos se ven así, como cansados, porque la cirugía no me dejó como yo quería; quiero que me los hagan extremos, en ojos de gato”, explicó la modelo argentina a los cirujanos.

Sabrina Sabrok es conocida en la farándula por sus múltiples cirugías plásticas.

Médicos de 'Botched' niegan cirugía a Sabrina Sabrok

Los cirujanos sometieron a la actriz de cine erótico a una serie de preguntas y tras analizarla físicamente, optaron por rechazar su caso tras explicar los riesgos que podían surgir, pues le explicaron que su piel se encontraba ya muy tensa, e incluso se arriesgaba a no parpadear de forma correcta, dejando los ojos sin la lubricación necesaria.

Sabrina Sabrok buscaba operarse para tener una mirada muy similar al de los felinos.

Por otro lado, los médicos aprovecharon la visita de Sabrina Sabrok al programa, donde hace un año apareció la modelo Carmen Campuzano, para aconsejarle que ya no se realizara más cirugías, pues estas podrían poner en peligro su vida.

