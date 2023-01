Las declaraciones de la modelo argentina causan controversia en las redes sociales.

Gran escándalo se desató en redes sociales luego de que cibernautas recordaran el día que Sabrina Sabrok declaró en entrevista exclusiva para Venga La Alegría que convertirse en madre había sido “la pendej***” más grande que había hecho en su vida y que no volvería a cometer el mismo error.

“No tendría que haber sido madre nunca, a mi no me gusta ser madre, yo no sirvo para ser madre, yo sirvo para trabajar… En realidad no me interesa ser madre de nuevo para nada, fue la pendejada más grande que pude haber hecho en la vida”, fueron las declaraciones de la modelo argentina, mismas que dejaron sin palabras a la reportera de TV Azteca.

Asimismo, la estrella de OnlyFans deja en claro que no tiene interés alguno en tener contacto con sus dos hijas y que su obligación materna se limitó a pasar la pensión alimenticia que le corresponde por ley a cada una de ellas, quienes están al cuidado de sus respectivos padres.

Estalla contra Erick Farjeat

Otra ocasión en la que sus declaraciones causaron controversia fue cuando arremetió en contra de Erick Farjeat, a quien ha acusado varias veces de utilizar a su hija para seguir teniendo relevancia dentro del mundo de la farándula y para sacar provecho económico.

“Esta persona insistió tanto en tener una hija, y tanto insistió que hasta mal salió la niña”, declaró la ex estrella de ‘La Hora Pico’ en aquel entonces para las cámaras de Chismorreo TV para hacer referencia al autismo que padece la pequeña Metztli, de quien asegura no saber quien es el padre.

Como era de esperarse, sus declaraciones causaron una ola de duras críticas en su contra por parte de los cibernautas, quienes lamentan que las pequeñas hayan sufrido la ausencia de su madre.

Te puede interesar: Así lucía Sabrina Sabrok antes de las 50 cirugías

¿Cuántos hijos tiene Sabrina Sabrok?

La modelo tuvo dos hijas con sus respectivas parejas pero nunca tuvo intención de crear un lazo afectivo con ellas.

Sabrina Sabrok tuvo dos hijas: Dulcinea Dubaz y Metztli Farjeat. De acuerdo a información que circula en Internet, Dulcinea es hija de su relación con Roberto Dubaz y ya tiene 25 años de edad mientras que Meztli tiene 11 años de edad, es fruto de su relación con Erick Farjeat y padece de autismo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales