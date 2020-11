¿Sabo Romo en pleito con Caifanes? ¡Podría dejar la banda!

Ha surgido una triste noticia para todos los fieles fanáticos de Caifanes, pues el bajista Sabo Romo dio a conocer que su permanencia en la agrupación podría estar llegando a su fin, esto después de haber formado parte de la banda por más de tres décadas.

En entrevista para El Heraldo, Sabo Romo reveló que entre él y los integrantes de Caifanes no existe pleito alguno, pero que si se han suscitado varios desacuerdos en lo que respecta a un próximo contrato, el cual no esta muy seguro de firmar, pues cree que sus compañeros no desean que él continúe en el proyecto.

“Sí está en riesgo mi permanencia, pero es por una falta de acuerdo, no porque estemos peleados. Posiblemente ahora ellos se sientan un tanto agredidos por esta situación, pero tengo derecho a salir a dar mi postura… Si ellos han decidido que quieren continuar sin mí, tal vez podría entenderlo, pero sí me gustaría saberlo”, declaró el bajista de 57 años.

Sabo Romo confesó que su permanencia en Caifanes es incierta.

¿Por qué se va Sabo Romo de Caifanes?

Sabo Romo reveló que el problema con sus compañeros inició hace tiempo, pero que salió a la luz cuando el pasado jueves se anunciaron tres auto conciertos que ofrecerá la exitosa agrupación en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX, eventos de los cuales él no estaba enterado y tampoco se incluye su nombre en los promocionales.

Dicha situación orilló al bajista a dudar si permanece o no dentro de Caifanes, pues está consciente de que todo en la vida tiene un ciclo y que quizás el suyo dentro de la banda ya está por finalizar, pero aseguró sentirse orgulloso de los 33 años que formó parte de este proyecto, el cual, sin duda alguna, conquistó a millones de fanáticos con sus canciones.

Sabo Romo está orgulloso de haber formado parte de Caifanes durante 33 años.

“No sentirse orgulloso sería una barbaridad. También estoy contento por este reencuentro que el próximo año cumple diez (años), y feliz con todo lo que hemos logrado transmitir, coherencia o incoherencia, porque el rock también es incoherente. Y deseo que todo esto pase, pero hay que entender que todas las relaciones se desgastan”, finalizó Sabo Romo.

