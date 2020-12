Sabine Moussier responde a Paty Navidad ¡Dice que no le “bajó” el novio!

Sabine Moussier se defendió de las acusaciones de Paty Navidad después de que la acusó de robarle al novio, Leonardo Demian Bours.

Tras el escándalo, la actriz de telenovelas mandó un fuerte mensaje a Paty Navidad, y no se contuvo al hablar sobre lo acontecido, así como su inocencia.

“Yo no me metí en la relación de nadie, porque yo no sabía que nadie existía, entonces no te puedes meter en eso, pero que Dios me los bendiga”, dijo Sabine Moussier.

La villana de telenovelas también aseguró que intentó limar las asperezas con Paty Navidad cuando ocurrió el escandaló pero “ella no estuvo muy dispuesta que digamos”.

Sabine Moussier aclara romance con Leonardo Demian, ex- novio de Paty Navidad

¿Paty Navidad aún no perdona a Sabine Moussier?

El escándalo entre Sabine Moussier y Paty Navidad revivió recientemente, cuando la intérprete de “Ingrato” habló sobre el suceso en un post de Twitter.

“La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor #SabineMoussier deja de hablar de mi, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de #Leonardo, de corazón les deseo mucho amor&rdquo.

La única que conoce mi vida privada soy yo. No tengo novio hace 3 años, por favor #SabineMoussier deja de hablar de mi, si hace años te metiste en mi relación, ya es pasado, está perdonado y te agradezco me hayas liberado de #Leonardo, de corazón les deseo mucho amor. ¡GRACIAS!❤️ — ���������������� �������������� ���� (@ANPNL05) December 10, 2020

Al respecto, Sabine Moussier respondió: “También lamento tener que decirte esto, pero yo no puedo liberarte de nada ni de nadie, eso es algo que solamente TÚ puedes hacer!”.

