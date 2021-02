Sabine Moussier admite que el ex de Paty Navidad aún la busca

Hace unas semanas, Paty Navidad reveló que supuestamente, la actriz Sabine Moussier le había bajado al novio. Un hombre llamado Leonardo Demian Bours, quien supuestamente tenía una relación con Navidad. Pero Sabine aseguró que ella nunca se metió entre ellos.

Paty declaró que ya no tiene contacto con su ex pareja que en realidad nunca conoció en persona, ya que tenían un romance a distancia por medio de chats y llamadas.

Paty fue quien dijo que Sabine se había metido en su romance. Sin embargo, el misterioso hombre estaba engañando a las dos actrices al tener un romance con las dos al mismo tiempo/Foto: Revista Clase

Sin embargo, Sabine admitió durante una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin para el programa “Hoy”, que ella aún recibe llamadas del misterioso hombre.

“Ya pasaron 6 años y medio… Aquí donde dice número desconocido (es él), porque los demás ya están bloqueados, entonces me llama por números desconocidos, todos los de rojito. Sí (es él)… No me asusta”, relató Sabine.

Sabine Moussier confiesa que no puede dejar de tener contacto con aquel hombre

La actriz de telenovelas se sinceró sobre su relación intermitente con Leonardo, y dijo que aunque le hizo mucho daño, simplemente no puede dejar de tener contacto con él.

“Muchas veces he intentado alejarlo, y luego regresa, entonces llega un momento que te cansa tanto que dices ‘¡ay, ya!... ¿qué quieres?’, entonces ya te dice dos o tres cosas que te mueve el tapete y ya vuelves a caer”, comentó.

No obstante, Sabine Moussier sabe el daño que le hizo: “Porque además me vio la cara, me mintió, me hizo de verdad horrible, yo no sé qué pasó en ese tiempo, solo sé que yo estaba muy mal, pero ahorita ya no, ya no volví a caer”.

La famosa realmente se enamoró del ex novio de Paty Navidad, pero ya no planea retomar la relación. “Fue tan difícil salir de ahí, pero llegó un momento en que dije a ver, 20 de noviembre, tienes hasta el 20 de noviembre, yo pedía verlo”.

“Yo decía ‘es que yo no puedo estar contigo si no nos vemos’, siempre me decía que sí, pero como la canción, no digas cuando. Me hubiera encantado saber quién es, pero ahorita ya no”, concluyó la artista.

¿Crees que esto podría generar el enojo de Paty Navidad contra Sabine Moussier? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

