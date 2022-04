Sabine Moussier ¿Cómo fue que Thalía le salvó la vida?

Sabine Moussier contó cómo fue que Thalía le salvó la vida, luego de que la ayudará a descubrir cuál era la rara enfermedad que padecía, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que Sabine posee una espectacular mirada gracias al color intenso azul de sus ojos, lo que siempre la ha caracterizado en el mundo de la fama.

Anteriormente te contamos cuando acudió por primera vez a TV Azteca; sin embargo, ahora te diremos todo lo que tienes que saber sobre cómo la intérprete de “No me acuerdo” le salvó la vida.

Aunque no lo creas Sabine se salvó luego de que Yolanda Miranda, la madre de la famosa esposa de Tommy Mottola, le llamara de forma inesperada para decirle que había escuchado sobre la enfermedad que le habían diagnosticado, pues, según se dio a conocer por los medios de comunicación tenía Guillain-Barré, incluso le indicaron que tenía fibromialgia.

Sabine comentó que luego de someterse a una extracción de líquido de la médula le habían indicado que tenía Guillain-Barré sensitivo, pues todo le dolían, pues contó:

“...era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba.”

Aunque, tras recibir la llamada de Yolanda, todo fue mejor, ya que ella le dijo:

“...y me dice ‘tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme, me dijo ‘Thalía tiene Lyme’ y hay dos doctores, uno en Nueva York y otra en México…”