Sabina Berman ¡se confundió! ¡El acosador no era el director de casting!

Sabina Berman, quien acudió ayer viernes al programa de Carmen Aristegui en CNN, denunció que durante el casting de la película 'Gloria' abusaron de niñas de 12 y 14 años, pues se les pidió que se desnudarán para obtener un papel en la película. Ahora la periodista ha señalado que cometió un error.

En su cuenta oficial de Twitter, dijo que había respondido incorrectamente que le responsable del abuso era el director de casting.



'Ayer, durante el noticiario de Carmen Aristegui, al narrar el abuso que algunas actrices padecieron durante la pre-producción de la película Gloria, cometí un error. A pregunta de Carmen sobre el cargo de la persona responsable, respondí, incorrectamente, Director de casting'.

Posteriormente puso otros mensajes en el que decía que el acosador era una persona del equipo de arte y que lamentaba mucho su error.

También le ofreció una disculpa pública a Alex Reza por el daño que pudo haber ocasionado.

Agregó que al enterarse que otros participantes de la película también estaban ese plan maloso, decidieron interrumpir, pero cree que pudieron hacer mucho más.

Igual, hizo uso del hasthag #MeToo y le agregó MX; cabe mencionar que ese movimiento inició en Estados Unidos por las celebridades que han sufrido acoso sexual por directores, productores y compañeros de trabajo, entre otros.

La dramaturga y escritora también mencionó en dicho programa que en los inicios de su carrera fue acosada sexualmente por José María Fernández Unsaín, presidente de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) de 1973 a 1997. Además, aseguró que años atrás una compañera le contó que su tutor en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), la acosó.

Sostuvo que las personas que consideran que las mujeres acosadas recibieron una recompensa, están equivocados.

'Ellos necesitan de ellas de la misma manera, pero son ellos los que tienen el poder. Las mujeres que hacen su trabajo y van a cobrar su cheque, se enfrentan a que hay un hombre que se los niega si no se acuestan con ellos. Primero se los dicen a manera de coqueteo y luego insisten. Eso fue lo que me pasó a mí en la Sogem y el director no tenía nada que ver con lo que yo estaba cobrando, sin embargo él inventaba una barrera entre el cobro y yo para hacerme ir a su oficina. Conté mi historia porque registra claramente el mecanismo'.