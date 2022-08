¿Sabías que Olivia Newton-John interpretó una canción en México?

Todos están muy afectados por la triste noticia del fallecimiento de la querida actriz estadounidense Olivia Newton-John que es reconocida por todos, incluso en México, tras haber actuado en la película de Vaselina.

Así que como un modo para seguir recordando el talento de la actriz hoy te contamos qué estuvo en nuestro país en una ocasión y que cantó una canción en un programa muy famoso. ¿Ya conocías este dato? Ahora te contamos en dónde ocurrió este increíble momento.

Resulta, que el mismísimo Raúl Velasco invitó a Olivia Newton-John a interpretar alguna de sus canciones en el programa que conducía llamado “Siempre en Domingo”. Esto ocurrió hace 42 años y fue una de las famosas invitadas, como Withney Houston, Tina Turner y hasta las Spice Girls.

Olivia Newton-John cantó “Physical” en Siempre en Domingo

Olivia Newton-John en "Siempre en Domingo".

La aparición de la actriz y cantante Olivia Newton-John en "Siempre en Domingo" ocurrió en 1982, ella lucía su cabello corto y un look muy propio de los ochentas. La cantante cantó canciones como The Promise y Love Me Strong.

Por fortuna, este emocionante momento aún se conserva en YouTube. Asimismo, es una verdadera pena que a pesar de que tuvo mucho éxito, ningún otro proyecto musical pensó en invitarla a realizar un concierto en vivo. Encuentra más noticias sobre la actriz en La Verdad Noticias.

También, te contamos como dato curioso, ese mismo día fue el estreno de una de las canciones de Luis Miguel, se trata de 1+1= dos enamorados.

Te puede interesar: Olivia Newton-John: Así se despidióJohn Travolta de Sandy

¿Cuántos años tiene Olivia Newton-John?

Olivia Newton-John ya tenía 73 años.

La “Sandy” de Vaselina, Olivia Newton-John tenía 73 años al momento de fallecer y lamentablemente ya tenía cerca de 30 años de que fue diagnosticada por cáncer de mama.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: