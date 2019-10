¿Sabías qué? John Lennon tenía una canción favorita que él había escrito

John Lennon es recordado como uno de los grandes compositores de la música, su talento desde pequeño lo llevó al éxito, sin embargo, el 8 de diciembre de 1980 a la edad de 40 años, perdió la vida luego de haber recibido varios impactos de bala, lo que provocó que el famoso perdiera la vida.

El famoso cantante tenía una carrera exitosa, pero su vida se apagó por un terrible momento que dejó a sus familias, amigos y fans con una gran tristeza, pero a pesar de su ausencia, su música es recordada desde siempre, pero, sabías qué el cantante, así como sus fans, tenía una canción favorita que él había escrito.

Lennon entre las canciones que escribió, había una en especial que era su favorita, pues consideraba que era la mejor que había escrito, el tema lleva por nombre “All You Need Is Love”, esta canción formaba parte de la banda de rock The Beatles, donde el famoso era el guitarrista.

John Lennon nació el 9 de octubre de 1940, desde su infancia sabía que la música era lo que más le apasionaba, aunque una de sus tías le habían mencionado que con tocar la guitarra nunca sería un famoso cantante. Para la década de los años sesenta, fundo la banda The Beatles, una de las agrupaciones que revolucionó la música.

La partida del británico, quien fue considerado como una estrella, aún perdura en la memoria de sus fans, quienes lo recuerdan a través de sus grandes éxitos como "Imagine", "Here comes the sun", "Something", entre otros temas.

Recordamos que el fallecido cantante John Lennon a pesar de tener una gran carrera en la música, tuvo una vida llena de misterios, pues luchaba contra sus adicciones.

