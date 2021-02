¿Sabías que Chabelo ABOFETEÓ a Cantinflas? ¡Mira el video!

En redes sociales ha comenzado a circular un video perteneciente a la película ‘El Extra’, la cual fue estrenada en 1962 y contó con las actuaciones protagónicas de Mario Moreno “Cantinflas” y Alma Delia Fuentes, quienes compartieron una escena junto a Xavier López “Chabelo”.

Aunque “Chabelo” tuvo una pequeña participación en la película de Mario Moreno “Cantinflas”, esta es recordada por los usuarios de las redes sociales debido a que en ella podemos ver al actor y comediante darle una fuerte bofetada a la fallecida estrella de cine.

Se dice que dicha escena causó polémica al momento de grabarla debido a que Xavier López “Chabelo” no midió la fuerza con la que golpeó a Mario Moreno “Cantinflas”, quien ante lo sucedido no tuvo más remedio que contenerse y seguir actuando como si nada hubiera pasado.

La trama muestra al personaje de “Chabelo” llegar a la casa donde están “Cantinflas” y Alma Delia Fuentes para golpear a unos niños que le rompieron su bicicleta, pero el hoy fallecido comediante lo detiene y trata de explicarle que lo sucedido, aunque después intercambian unos cuantos golpecitos en el rostro.

“No llore, no llore, no sea tontito, se va a arreglar, fue un accidente transitorio, como se dice, de tránsito, no se ponga chipil. ¡No llore, no llore, sea hombre, sea hombrecito!”, le dice “Cantinflas” a “Chabelo”, quien le responde: “Sí soy hombrecito” para luego propinarle la famosa bofetada.

Mario Moreno "Cantiflas" actuó como un profesional

Chabelo no midió la fuerza de su bofetada al momento de grabar una escena con Mario Moreno "Cantinflas".

Se sabe que a pesar de que las cachetadas estaban en el guión, los golpes de Xavier Lopez “Chabelo” fueron muy reales y dolorosos, y que incluso estos llegaron a desconcertar a “Cantinflas”,quien supo disimular ante las cámaras, pues continuó actuando como todo un profesional a pesar de la bofetada y los jaloneos.

Para cerrar la escena, “El Extra”, cómo se le conocía al personaje de Mario Moreno “Cantinflas” le dice a “Chabelo” que le dará un documento con el que se compromete a pagar lo que le deben, eso sí, evitando el contacto físico con él y con un tono de voz diferente.

¿Habías visto esta escena? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Inicia vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en México. Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografías: Instagram