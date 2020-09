¿Sabías que Billie Eilish es vegana desde 2014? ¡Conoce su comida favorita!

Hay muchos alimentos que mantienen a Billie Eilish en marcha mientras está de gira y no estamos hablando solo de la piruleta que trajo a los premios Grammy. ¿Cuáles son algunas de las comidas favoritas de Eilish? Esto es lo que sabemos sobre la artista detrás de "Bad Guy" y sus preferencias dietéticas.

Cuando no está de gira por el mundo, trabajando en un álbum con su hermano Finneas o publicando en las redes sociales, los fanáticos pueden encontrar a Billie Eilish abogando por la justicia social y el medio ambiente. Incluso elige una dieta basada en plantas y habla sobre su comida favorita con los fanáticos.

Según The Things, el puré de papas ha sido una de las comidas favoritas de Billie Eilish, incluso cuando era una niña pequeña. Es de suponer que no tiene tiempo para cocinar mucho para sí misma, especialmente con su reciente asociación con la próxima película de James Bond.

Billie Eilish ha confesado ser vegana desde 2014, luego de cambiar de una dieta vegetariana, pero ¿Sabes cual es su comida favorita?

Además de defender el medio ambiente con sus giras y videos musicales, Eilish es vegana desde 2014, luego de cambiar de una dieta vegetariana. Eso significa que Eilish se abstiene de comer carne y productos lácteos. Durante una entrevista, la cantante explicó que esta elección de estilo de vida fue un poco desafiante al principio.

"Las primeras giras que hicimos solía perder peso porque nunca pude comer y no fue mi elección, simplemente no podíamos comer nada casi nunca, especialmente en Europa", dijo Billie Eilish a Variety. "Pero ahora ganamos un poco de peso cuando estamos de gira porque tenemos mucha gente consiguiendo comida para nosotros”.

Además de defender el medio ambiente con sus giras y videos musicales, Eilish es vegana desde 2014

Billie Eilish adora ser vegana

“Es un muy buen momento para ser vegano en la vida porque hay muchos lugares". Billie Eilish compartió algunos de sus dulces favoritos. Antes de Halloween, Radio.com se sentó con la artista de “Bury a Friend” para ver cuáles son algunos de sus dulces favoritos. Ella mencionó chocolates como Reese's Peanut Butter Cups y Kit Kats, aunque ya no encajan en su dieta vegana.

Ver esta publicación en Instagram ���� Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish) el 4 de Oct de 2019 a las 6:39 PDT

TE PUEDE INTERESAR: Billie Eilish y los contrastantes cambios de look en su vida

Pero todavía puede disfrutar de una piruleta, que comió mientras estaba en los premios Grammy. Los fanáticos pueden obtener más información sobre esta artista en sus redes sociales. La música de Billie Eilish, incluido su álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go, está disponible en plataformas de música como Spotify, Apple Music y Tidal.