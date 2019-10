¡SPOILER! Joaquin Phoenix revela el porqué su Joker es considerado un anti héroe

¡SPOILER! Joaquin Phoenix revela porque su Joker es considerado un anti héroe

Luego del éxito obtenido en el primer fin de semana en taquilla superando los 93 millones de dólares, el Joker nos presenta a un Joaquin Phoenix comprometido con su obra la cual tuvo que prepararse por 4 meses, bajando 20 kilogramos y creando la inconfundible voz y risa del villano más popular del mundo de Batman.

Sin embargo, no todo resultó ser positivo entre el público que vió la película ya que cuestionan la idea de haber puesto al Joker como un antihéroe y el hecho de que al final nos lo presentan como un salvador de la gente de ciudad Gótica, lo que resaltó el hecho de aplaudir la violencia de nuestro protagonista y la posibilidad que que esta sea usada en la vida real dando ideas para que otras personas sigan sus pasos.

Ante estas acusaciones Phoenix resultó indignado en una entrevista por un británico en donde terminó abandonado la sala y dejando al entrevistador con las palabras al aire. Ante esto tuvo que pasar un tiempo hasta que Phoenix estuvo listo de expresar su opinión

En esta ocasión fue gracias a la revista estadounidense Vanity Fair quienes lo pusieron en la portada del mes de noviembre y en una entrevista le hicieron la misma pregunta sobre lo que el público está opinando sobre el uso de la violencia mostrada en la película hacia la vida real.

“Es una película difícil. En cierta manera, creo que es bueno que la gente esté reaccionando de forma tan dura porque hay muchas maneras de entender el personaje”, explicó el aclamado actor Joaquin Phoenix ya con el total respeto de los fans e incluso siendo nominado por ellos a ganar un Oscar por su interpretación del Joker.

“Por un lado puedes decir que aquí tenemos a alguien que, como todo el mundo, necesita ser escuchado y entendido. Alguien que necesita tener su propia voz. Pero por el otro lado, también puedes decir que es alguien que necesita de una manera desproporcionada que todo el mundo se fije en él”, añadió Phoenix.

“Alguien que solo se siente satisfecho cuando se encuentra en medio de la locura”. Lo que resultó ser el gancho para que Phoenix aceptara interpretar al famoso Guasón. “No sabía si la gente iba a empatizar con este villano. Más que nada porque para lo fácil habría sido dar respuestas simples y mostrarlo como alguien vil y malvado”, aseguró el actor a la revista Vanity Fair.

“Es como cuando alguien piensa que no es racista porque no tengo una bandera confederada en casa o porque apoya huelgas contra esa discriminación. Quedarse en los extremos no es saludable porque realmente no estamos examinando nuestro racismo inherente, ese que sin duda la mayoría de los blancos tiene”, continuó comentando Phoenix.

Por último Joaquín concluye diciendo que catalogar algo como “bueno o malo” es una tarea muy fácil que hacemos los seres humanos, por lo tanto su sentir al tener la oportunidad de explorar al famoso Joker fue positiva e incluso emocionante ya que nunca antes se había dado la posibilidad de hacerlo.

