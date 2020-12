¡SOY GAY! Vocalista de Grupo Firme CONFESÓ así sus preferencias sexuales

¡SOY GAY! Vocalista de Grupo Firme CONFESÓ así su sus preferencias sexuales

Jhonny Caz, vocalista del grupo Firme ha dejado a muchos de sus fans totalmente impactados al confesar sus preferencias sexuales en una sorprendente entrevista con su hermano.

Resulta que el vocalista del grupo Firme y hermano de Eduin Caz ha sorprendido al declararse gay y sin temor a nada, esto durante una entrevista que le hace su propio hermano y tras protagonizar a un personaje homosexual en el video al tema Enloquéceme.

Así se declaró gay Jhonny Caz

El intérprete de temas como Yo ya no vuelvo contigo y Pídieme, realiza una entrevista a su hermano Jhonny y en ella decide declararse abiertamente gay y no se trata de un juego ni de ninguna broma, por lo que asegura tajantemente:

"No señores, no es actuado, en efecto, soy gay”.

Los fans del cantante han quedado sorprendidos, ya que en el video de dicha entrevista puede verse cómo los hermanos dialogan sobre el tema con mucha madurez y naturalidad, además Eduin expresa su apoyo incondicional a Jhonny.

Por lo que se ve en el video la entrevista la comienza Eduin hablando sobre anécdotas de la infancia entre ambos y luego le expresa a su hermano que lo ama de toda la vida y así será siempre y le pide que hable al público sobre su verdad, así lo detalló:

Yo toda la vida lo he tomado con naturalidad, lo saben mis amigos, mi familia, yo siempre he dicho que nunca voy a llegar a algún lado con una bandera, si quieren preguntar, pues pregunten, no tiene nada de malo.

Hay que destacar que el joven cantante manifiesta que jamás se ha sentido agredido o molestado por sus amigos ni por los integrantes del Grupo Firme del cual forma parte y expresa también que espera que en otras agrupaciones, si pasa igual, se atrevan a dar ese paso los integrantes que tengan las mismas preferencias sexuales que él.

Por último, Jhonny destaca en sus comentarios con Eduin que espera que un día estos temas se puedan ver como algo natural, que un hombre llegue a su casa y presente a su amigo como su novio, no como su amigo, porque es algo que siempre ha existido y existirá y él lo ve como algo normal.

