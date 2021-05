La cantante Olivia Rodrigo sigue siendo tema de conversación en las redes sociales gracias a su álbum debut ‘SOUR’, y ahora se ha dado a conocer que esta producción discográfica ha obtenido un nuevo récord en Spotify a pocos días de su lanzamiento.

De acuerdo a información que circula en redes sociales, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el debut de Olivia es ahora el álbum con la mayor semana de streams en la historia de la popular plataforma de streaming, récord que le pertenecía a ‘WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?’ de Billie Eilish.

'SOUR' supera a 'WHEN WE ALL FALL SLEEP, WHERE DO WE GO?' y ahora es el álbum con mejor debut en la historia de la plataforma.

Según registros, ‘SOUR’ obtuvo en su primera semana de lanzamiento un total de 280.3 millones streams, una cifra superior a los 277.6 millones de streams que recibió el álbum debut de Billie Eilish. Cabe destacar que la estrella de Disney impone este nuevo récord a solo cinco días de su lanzamiento en la plataforma.

'SOUR', el nuevo éxito del 2021 en Spotify

Además, el nuevo álbum de Olivia se ha convertido en el segundo más escuchado de la plataforma en lo que va del 2021.

Asimismo, se ha dado a conocer que el álbum debut de la cantante de 18 años es ahora la segunda producción discográfica lanzada por una artista femenina más escuchada dentro de la plataforma de Spotify en lo que va del 2021.

De acuerdo a la cuenta @ChartsRodrigo en Twitter, ‘SOUR’ ya superó los 1.3 mil millones de streams. Cabe destacar que esta hazaña ha sido posible gracias a la gran popularidad de ‘drivers license’, siendo este su tema más reproducido en este servicio de streaming.

¿Cuál fue la primera canción de Olivia Rodrigo?

Aunque ya era conocida por interpretar temas bajo el personaje de Nina Salazar-Roberts en la serie ‘High School Musical: The Musical: The Series’ y otras producciones de Disney, la primera canción de Olivia Rodrigo como solista se llama ‘drivers license’.

La canción fungió como su sencillo debut, el cual fue estrenado en plataformas digitales el pasado 8 de enero del 2021 a través de los sellos discográficos de Geffen e Interscope Records. ‘drivers license’ debutó en la primera posición del listado Billboard Hot 100 y se mantuvo en el primer puesto por varias semanas.

Fotografías: Redes Sociales