¡¡SORPRENDENTE!! ¿Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio son pareja?

Increíble pero cierto, de nuevo un rumor acecha al mundo artístico y en esta ocasión se trata de los famosos actores Jennifer Aniston y Leonardo DiCaprio, quienes llevan meses siendo pareja, así lo confirmó uno de los amigos de los actores.

De confirmase el rumor, esta sería la pareja del momento de Hollywood, ya que mientras Brad Pitt se divorcia, Jennifer Aniston estrena pareja.

Los rumores se desataron desde tiempo atrás, cuando la prensa americana aseguró que los famosos artistas se veían en secreto, sin embargo, el misterio se hizo aún más fuerte cuando la actriz asistió como invitada especial al cumpleaños de Leonardo DiCaprio en los Ángeles.

Fue un famoso actor, quien confirmó la relación de los actores, por lo que señaló que llevan varios meses saliendo, sin embargo, no se había dado a conocer, pues Leonardo DiCaprio se encontraba grabando la película Once Upon a Time in Hollywood con Brad Pitt, ex de la actriz.

Mientras que en otros medios se asegura que DiCaprio está saliendo con la modelo Camila Morrone, todo apunta que es con Jennifer Aniston, que está iniciando una relación amorosa.

Y a pesar, que hasta el momento ninguno de los actores ha confirmado la noticia, se espera que pronto los rumores sean aceptados y confirmados por los mismos artistas de Hollywood.