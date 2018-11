¡SORPRENDENTE! Ingrid Coronado dice adiós a Venga la Alegría

Increíble, pero cierto, Ingrid Coronado conductora estrella del programa matutino Venga la Alegría anunció su renunció al programa, el cual condujo por más de un década.

La noticia impactó al mundo del espectáculo, pero sobre todo en TV Azteca, en donde deja un gran vació según a sus compañeros del medio.

Pati Chapoy fue la encargada de anunciar la salida de Ingrid Coronado y de acuerdo a la declaración de la conductora de Ventaneando, argumentó como cansancio la principal razón de su renuncia, por lo que la conductora asegura que Coronado aprovechará este tiempo para descansar y hacerse cargo de asuntos personales que no ha podido atender por el trabajo.

"Esta mañana llegué muy temprano a televisión Azteca y lo primero que me entero es que Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa Venga la Alegría, yo me fui de espaldas, todo el mundo los fuimos de espaldas porque ella, según me dicen, no he podido hablar con ella, argumenta que está cansada”, declaró La Chapoy.

Al enterarse de la noticia el equipo de espectáculos fue en busca de la declaración de Ingrid Coronado, sin embargo, la conductora se negó argumentando que no es el momento adecuado.

Mónica Castañeda, fue la única que cruzo palabras con Ingrid Coronado antes que le dijera adiós a TV Azteca, "Sí, yo la vi en el pasillo, fui a pedirle una entrevista, me dijo que este no era buen momento para tener una entrevista, lo haremos próximamente. Me dijo que ha vivido 19 años entre sus asuntos personales y el trabajo, entonces que se va a tomar un tiempo de descanso para después seguir trabajando”, comentó Castañeda.

Ingrid Coronado fue la conductora principal del programa matutino Venga la Alegría por más de una década, por lo que sin duda, deja un gran vació en la televisión mexicana.