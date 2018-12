¿SORPRENDENTE! Anahí se comió la placenta de su hijo (VIDEO)

Anahí está en la mira de sus fans, luego que traía con la zozobra y misterio a sus más de tres millones de seguidores, quienes después de su última confesión, están más que sorprendidos.

La ex RBD confesó en la presentación de su libro de maternidad “Valiente” que uno de los métodos que siguió tras convertirse en mamá fue comerse la placenta de su bebé, ya que trae muchos beneficios para la salud.

Anahí habló acerca de su experiencia como madre, pero sobre todo de su empeño por saber todo sobre el tema y fue así que decidió seguir el mismo método que han seguido varias estrellas del espectáculo.

“Yo si me metí hasta el fondo desde el primer momento, me metí a estudiar todo y aprender y a leer, conectarme (…) y bueno, las propiedades de la placenta las explicamos muy bien en el libro, te llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido, a que el útero se contraiga más rápido” explicó la ex actriz.