¡SIN PUDOR! Mishelle de ‘Enamorándonos’ enseña los pechos

Sin pudor alguno, Mishelle Díaz, participante del programa ‘Enamorándonos’, volvió a encender las redes sociales ha como ya es costumbre con una peculiar fotografía que impactó a todos.

Y es que dicha imagen estuvo acompañada de la frase:

“¡Sonríe, ahí viene el que te gusta!”.

QUIZÁ TE INTERESE: Emma Coronel le da la espalda a ‘El Chapo’ y se va con el ‘Canelo’ Álvarez

En la imagen publicada en su cuenta de Instagram, se le ve mostrando su buen y pronunciado escote, sin dejar nada a la imaginación.

Esta no es la primera vez que Mishelle Díaz muestra su ‘pechonalidad’ en entallado atuendo para consentir de manera muy especial a todos sus seguidores, tan ese así que las reacciones no se hicieron esperar llegando a los más de 2,500 'me gusta' en menos de veinte minutos.