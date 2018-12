¡SIN PIEDAD! Aurora Valle exhibe a Pati Chapoy (VIDEO)

Gracias a una entrevista que realizó la periodista Mara Patricia Castañeda a Pati Chapoy en su canal de YouTube, se desató una serie de dimes y diretes entre la titular de Ventaneando y su ex compañera de cuadro Atala Sarmiento, pues Chapoy la llamó envidiosa y dijo que era una persona difícil de tratar, por su parte, Atala compartió en sus redes un post donde ponía punto final a esta discusión.

Pero Aurora Valle, otra ex colaboradora del programa de espectáculos, salió a la luz para desenmascarar a Patricia Chapoy, en un video donde participa a lado de Claudia de Icaza y Lupita Martinez, en donde mencionó:

“Paty dice que me fui por no ir al curso. No Paty, el berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso, no me fui por berrinche, me fui por la gritoneada que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas" comentó.

La ahora conductora del programa "Intrusos" y compañera nuevamente de Atala, mencionó que la jefa del programa se enojaba con ella y la hacía trabajar casi todos los días:

”Hay gente que le gusta que lo pisen, que los maltraten y los pendejeen, a mí no".

Además aclaró que no duró 2 años como corresponsal en diversos estados como Chapoy dice, si no que fueron solo 8 meses porque le hablaron de Televisa y empezó a trabajar en la televisora de San Ángel. Además aseguró que no se le hace raro que esté diciendo estas cosas la conductora, pues siempre ha sido su 'modus operandi' con cada colaborador que sale de "Ventaneando".