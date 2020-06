SERIES: Vince Gilligan revela que significa “El Camino” para Jesse Pinkman

Vince Gilligan con mucho gusto admitirá que “El Camino” fue una meta nacida de la "codicia", pues desde que terminó Breaking Bad, había estado buscando una manera de trabajar nuevamente con Aaron Paul, Jesse Plemons, Bryan Cranston y el ahora difunto, Robert Forster, por nombrar algunos.

En algún momento alrededor del décimo aniversario del estreno de la serie de AMC, se dio cuenta de que bien podría hacerlo. Y ya tenía el medio perfecto; había estado reflexionando sobre un epílogo sobre lo que le sucedió al querido y conflictivo traficante de drogas Jesse Pinkman (Aaron Paul) de Breaking Bad desde que completó el guión para el final de la serie.

El final de Breaking Bad

El final de Breaking Bad ciertamente dejó la puerta abierta para más de la historia de Jesse Pinkman. Aunque ofreció una conclusión satisfactoria a la narrativa de Walter White (Bryan Cranston), con Walter White muriendo en el piso del laboratorio de metanfetamina de los supremacistas blancos después de asaltar el complejo y vencer a sus enemigos, el destino de Jesse aún era en gran medida incierto.

Walt había liberado a su antiguo protegido de una prisión, pero ¿Jesse escaparía del cautiverio solo para ser detenido por la policía? Incluso si lograra una escapada limpia, ¿estaría siempre traumatizado por su tiempo en la cámara de tortura de Todd (Plemons) y la sangre en sus propias manos?.

Seis años después de que terminara la serie, los fanáticos de Breaking Bad finalmente obtuvieron respuestas gracias a El Camino, que se recuperó directamente después de los eventos del final de Breaking Bad. La película de Netflix mostró al público exactamente cómo Jesse logró esquivar a la policía, despedirse de las pocas personas que quedaban en su vida y buscar una nueva vida en Alaska.

La conclusión de El Camino se asemeja a los últimos momentos de Breaking Bad en que Jesse Pinkman, una vez más, se dirige a un futuro desconocido. Pero la diferencia crítica y la importancia de El Camino es que ofrece a los fanáticos la confirmación de que este personaje maltratado emocional, mental y físicamente aún puede tener esperanza: que su audaz optimismo, que se probó implacablemente a lo largo de Breaking Bad, todavía es de alguna manera intacto.

Breaking Bad puede haberse centrado en el fatídico destino de Walter White y de su alter ego de Heisenberg, pero el corazón de la serie siempre fue Jesse Pinkman, y El Camino ofreció a los fanáticos la prueba reconfortante de que el personaje nunca abandonó su luz interior, su amor por las cajas. y escarabajos, o su oportunidad en la última frontera.

Vince Gilligan, quien escribió y dirigió la película, podría llamar a El Camino una búsqueda egoísta. Pero aunque está dispuesto a recibir críticas de que no fue una adición estrictamente necesaria a la historia de Breaking Bad, la película le trajo la paz, e hizo lo mismo para los fanáticos de Jesse Pinkman.

¿Qué significa "El Camino" para Breaking Bad?

El medio de Estados Unidos, TV Guide, habló con Vince Gilligan sobre el trabajo e inspiración detrás de "El Camino: una película de Breaking Bad", incluido el encontrar su propósito, cómo el talento del elenco influyeron en su escritura, por qué era tan importante traer de vuelta a Walter White y más.

¿Puedes describir el momento en que decidiste que realmente querías hacer esta película?

Vince Gilligan: Ojalá pudiera decirte un momento exacto donde se encendió la bombilla ... Cuando estaba dando los toques finales al guión final de Breaking Bad, [recuerdo haber pensado,] "Oh, entonces, ¿a dónde fue Jesse Pinkman exactamente? Conduciendo, gritando, dejando escapar este tipo de grito primitivo de dolor y triunfo. ¿A dónde va después? ¿Lo atrapan a la vuelta de la esquina? Espero que no. ¿Cómo te alejas? " Pero pensé, bueno, eso es todo lo que tengo tiempo para mi episodio, pero quería más de eso.

Agregue a eso el hecho de que me encanta trabajar con Aaron Paul. Me encanta trabajar con todos los actores, pero Aaron es un gran ejemplo de quiénes son estas personas: son brillantes y conocen su oficio ... y Aaron es solo una de las personas más dulces y encantadoras que he conocido. Sabía en estos años intermedios que quería volver a trabajar con él ... Era una idea que tenía en mi cabeza que se construyó y construyó a lo largo de los años hasta que pensé: "¿Por qué no? ¿Por qué no hacer esto ahora? No me estoy volviendo más joven. Así que veamos si podemos hacer una película con esto".

Jesse Pinkman es el tema central de "El Camino: A Breaking Bad Movie"

Aaron Paul puede hacer cualquier cosa. Él puede ser muy chistoso. Él puede hacerte llorar. Puede ser dramático como todo lo que sale. Solo pensé que sería una buena narración para que el actor que sabía que iba a protagonizar esto tuviera todas las oportunidades para el drama y la comedia que podría encajar de manera creíble en este guión. Ya sabes, lo mismo con [los otros actores]. Llegar a trabajar con Jesse Plemons nuevamente, eso fue un placer absoluto porque hombre, ese tipo es bueno. Y él puede hacerlo todo también. Todd puede asustarte muchísimo ... o puede hacerte reír ... Trabajar con estos actores en la cima de su juego, es una respuesta tan buena como cualquier otra que pueda dar sobre por qué quería hacerlo en el primer lugar. Y luego, por qué tuve que llenar el guión tanto como pude con momentos como ese, solo quiero ver a estos muchachos correr. Quiero ver qué pueden hacer.

Los flashbacks de Todd fueron tan exquisitos y muy divertidos. ¿Cuánto influyeron los talentos particulares de Jesse Plemons en tu guión para esas escenas?

Vince Gilligan: Cuando contratamos a Jesse hace mucho tiempo para Breaking Bad, era apenas consciente de él como actor. Escuché cuán grandioso fue Friday Night Lights ... Y desde entonces lo descubrí, y todos los que dijeron eso tenían toda la razón ... Cuando lo contratamos, pensé: "Oh, este tipo es realmente genial". Justo como todos decían. Y luego, cuanto más estaba en el programa, más me di cuenta: "Wow, este tipo. Qué hallazgo es este tipo. Fantástico". Al entrar en esto, sabía exactamente lo que este actor podía hacer, y realmente influyó en la escritura del personaje.

Jesse Plemons en El Camino: A Breaking Bad Movie de Netflix

Hay algo sobre Todd. Si no tiene ninguna razón para matarte, en realidad es muy agradable estar cerca ... [risas]. Es muy raro Creo que tenemos suficientes monstruos en la vida real en este momento, a veces hace que quieras hacer la pregunta, "¿Por qué quieres escribir sobre ellos?" Pero principalmente es un exorcismo de alguna manera. Tal vez sea algo catártico, pero escribir sobre este tipo es muy divertido. Poner palabras en su boca es muy divertido porque realmente no es un sádico. Acaba de perder un tornillo absoluto. Es un sociópata. El no es sádico. No disfruta el dolor de las personas, simplemente no lo siente.

No se da cuenta de que está lastimando tanto a la gente. Es solo un subproducto de ciertas cosas que deben suceder para mantener feliz a su tío, para mantener el flujo de metanfetamina, ¿sabes? Por lo general, un personaje como él, hay algún elemento de giro de bigote. Hay algún elemento de un personaje como él que disfruta de su evildom, maldad, cualquiera que sea la terminología adecuada. Este tipo, es una especie de imbécil agradable que no tiene reparo en matar gente cuando llegue el momento. Eso lo hizo interesante y fresco para mí, en términos de escribirlo. Sin embargo, Dios no quiera que nos encontremos con un Todds real en la vida real.

En El Camino, Jesse tenía este tipo de inquietud cada vez que aparecía el tema de la jaula, casi como un animal herido. ¿Qué tipo de discusiones tuvo con Aaron Paul sobre eso?

Vince Gilligan: Sabes, no soy un gran director, y no estoy siendo falsamente modesto, así que no sé, nunca lo tuve yo mismo, y la gente siempre me dijo: "Oh, deberías tomar algunas clases de actuación ", y sé que tienen razón ... Estoy demasiado consciente de sí mismo para hacerlo. Entonces, lo que hago en lugar de eso es que contrato a los mejores actores existentes y luego lo escribo en el guión, tan claramente como puedo, lo que el personaje está pensando en este momento o en ese momento. Si alguna vez leyeras el guión de El Camino, o de hecho alguno de los guiones que cualquiera de nosotros haya escrito para Better Call Saul o Breaking Bad, verías que probablemente solo sea un tercio de diálogo, y dos -dos tercios de dirección de la escena ... Contestaré las preguntas lo mejor que pueda que los actores me planteen, siempre que lo necesiten, pero solo me gustaría ponerlo en la página.

Honestamente, esa es la forma larga de decir que no recuerdo haber hablado mucho sobre momentos como ese. Simplemente, Aaron aparecería y él los haría. Y lo mismo ocurre con Jesse Plemons, y lo mismo ocurre con Dios lo bendiga para Robert Forster y, de hecho, para todos estos actores. Con la ayuda de Sharon Bialy y Sherry Thomas, nuestros maravillosos directores de reparto, tuve la suerte de tener actores sobresalientes que simplemente aparecieron y lo hicieron.

Hablando de Robert Forster, fue divertido ver a Ed Galbraith reunirse con Jesse por primera vez. ¿Cómo es para ti saber que esta fue la última oportunidad de volver a visitar a ese personaje? Casi parece que podría haber más para aprender sobre él. Era aún más enigmático esta vez.

Vince Gilligan: Sí, tienes razón ... Cada vez que pienso en Robert, no sé qué decir ... Me siento muy afortunado de haber trabajado con él una vez más. Solo estuvo en un episodio de Breaking Bad, y todos los que son fanáticos de Breaking Bad tienen que recordar eso. La gente piensa: "Espera un minuto, ¿solo estuvo en un episodio?" Porque dejó una gran impresión en los fanáticos de ese programa. Ya sabes, "El desaparecido". Este personaje mítico que es interpretado por este increíble actor. Si piensas en el programa, piensas: "Debe haber estado en media docena de episodios, ¿verdad?" Pero no. Estaba en ... la mitad de un episodio en el que estaba. Así que sí, volver a trabajar con él era otra razón por la que quería hacer este proyecto.

Ed Galbraith interpretado por Robert Forster tiene su última aparición en Breaking Bad

Más tarde descubrí que solo unos meses después de que terminara la película, ya no estará con nosotros ... No sabía que había estado enfermo hasta probablemente menos de una semana antes de fallecer porque, comprensiblemente, él y su La familia quería su privacidad. No sabía nada de eso, y cuando me enteré, me conmovió. Que pérdida. Qué actor tan tremendo, y aún más importante, qué ser humano tan tremendo. Él era solo la sal de la tierra. Me recordó mucho a mi padre, y yo solo ... me emociono solo de pensar en él. Principalmente solo pienso en la suerte que tuvimos de trabajar con él por última vez. Definitivamente valió la pena para mí.

¿Fue difícil dejar ciertos personajes intactos, como Skyler (Anna Gunn) y Marie (Betsy Brandt) y tal vez incluso Saul (Bob Odenkirk)?

Vince Gilligan: Muy duro. Por mucho que ame a Bob Odenkirk, no fue tan difícil dejar intacto a Saul Goodman porque supe todo el tiempo que estaba escribiendo que él tenía su propia historia y no quería meterme en nada con Peter y el los escritores estaban a punto de hacer con ese personaje. Así que dejar a Saul fuera de esto no fue una preocupación tan grande para mí porque lo están tratando muy bien.

Pero cuando se trata de Skyler, cuando se trata de Walter Jr. (RJ Mitte), cuando se trata de Hank (Dean Norris) y Marie, y honestamente Gus Fring (Giancarlo Esposito), eso habría sido genial. También para encajar en la película. Todo eso me entristeció porque no pude encontrar una manera, [pero] se llama una película por una razón. Desea mantenerlo en movimiento, y cuando lo sobrecarga con flashbacks y demás, es un cálculo tan bueno. Lo que no quiere decir que lo logré ...

Lo más cerca que estuvimos de no avanzar en la trama de la película es la escena, de hecho, con Walt y Jesse juntos. Pero solo pensé: "Gah, tienes que meter a Walt en esto". Pero luego mis productores lo están leyendo, y Melissa Bernstein, una de mis personas derechas, lo leyó y dijo: "Me encanta ver a estos personajes juntos, pero ¿cuál es el punto de la escena? Realmente no está avanzando la trama , ¿Lo es?", luego volví y pensé: "Ella tiene razón".

Así que supongo que el botón en la escena es: La última palabra de Walter White que podemos ver en este universo de narración es esa línea loca que dice. Él dice: "Tienes suerte. No tuviste que esperar toda tu vida para hacer algo especial". Y eso se convirtió en el punto final de la escena. No es solo nostalgia.

Una de las preguntas persistentes de El Camino fue qué había en la carta de Jesse a Brock. ¿Puedes contarnos un poco sobre eso?

Vince Gilligan: Eso fue lo primero que escribí fue la carta real; Escribí eso incluso antes de escribir el guión, y estaba en el primer borrador. Todos los que lo leyeron dijeron: "Bueno, es una buena carta, pero tal vez sea mejor no decirla". En el borrador original, ibas a escuchar a Jesse leerlo en voz en off, [pero] mis productores, y también lo pasé junto a mis colegas escritores en Better Call Saul, [incluido] Peter Gould ... y todos dijeron: "¿No crees que ese es el tipo de cosas que el público debería crear para sí mismo, en su mente, en su imaginación?" Así que eso quedó fuera ... Puedo compartirlo en algún momento.

Podría compartirlo con la gente, con los fanáticos, porque existe. Literalmente existe. Pero me preocupa que al leerlo en voz alta, la gente pueda decir: "Eh, ya sabes, me gustó más la versión de mi propia imaginación". Pero fue básicamente una carta a Brock, el joven cuya madre fue asesinada por Todd, diciendo lo importante que era la madre de esta joven para Jesse, la persona que escribía la carta, y cuánto lamentaba eso.

Cuando estabas escribiendo esta historia y conceptualizándola, ¿aprendiste algo nuevo sobre Jesse, el personaje?

Vince Gilligan: Me temo que la respuesta es no. Quizás eso constituye un fracaso en alguna parte porque parece que aprendes cosas sobre ti y aprendes cosas sobre el mundo cuando escribes. Esa es una de las cosas que amo de escribir. Pero en retrospectiva, no estoy seguro ... He estado pensando en esto por un tiempo, en realidad ... en el fondo de mi cerebro, he estado pensando: "Sabes, ¿qué sabes diferente sobre este personaje? ahora que no lo hiciste antes? No lo sé ... Creo que mucho de lo que hay en la película son cosas que el público pudo o no haber aprendido sobre Jesse, pero ya estaban rebotando en mi cabeza, así que ponerles palabras es bonito.

Al final, ¿te da paz saber que Jesse encontró esperanza?

Vince Gilligan: si. Me hace feliz. Me han acusado, y con razón, durante años, de torturar realmente a estos personajes, específicamente a Jesse Pinkman. Los escritores y yo en Breaking Bad nunca nos propusimos torturar a Jesse, pero, muchacho, de todos modos terminamos haciéndolo. Este pobre tipo acaba de quitarle el infierno casi todos los episodios, se siente en retrospectiva. Y luego lo ponen en este agujero en el suelo, le suceden todas estas cosas terribles, y luego casi, a veces, casi se siente como Los peligros de Pauline o algo así. No fue intencional. No fue una racha sádica de nuestra parte. No disfrutamos golpearlo. Pero es justo a donde nos llevó el drama de la historia.

Entonces sí, tal vez la balanza de la justicia, moral o psíquica o algo así, se equilibró un poco con esta película. Todavía sufre mucho más dolor durante la ejecución de esta película, pero espero que sea un final feliz al final. Quiero que sea para él. Él se lo merece. Este chico ha sufrido más que otros.

Por todos sus pecados, ha sufrido. Y luego ... Prácticamente hablando, por todas las cosas terribles que le han sucedido, no sé cómo no sufre de TEPT por el resto de su vida, pero me gustaría pensar que hubo algo de paz. para el personaje al final de esta película. Y eso hizo que valiera la pena.

El Camino: A Breaking Bad Movie está disponible en Netflix.