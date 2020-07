SERIES: Un personaje principal de “The Vampire Diaries” se basó en Taylor Swift

The Vampire Diaries fue uno de los espectáculos más populares de mediados de la década de 2000, con una gran y apasionada base de fanáticos. El espectáculo hizo estrellas a actores como Nina Dobrev y capitalizó la fascinación del público con los vampiros y lo sobrenatural.

En estos días, la serie de The CW ya no transmite nuevos episodios, aunque las repeticiones siguen siendo muy populares entre los fanáticos establecidos y los nuevos espectadores. Curiosamente, The Vampire Diaries recurrió a la cultura pop moderna en busca de inspiración, y miró a Taylor Swift, una cantante icónica como la base de un personaje en particular.

Tras rechazar un papel en The Vampire Diaries, CW creó un personaje basado en ella

¿De qué trata "Vampire Diaries"?

The Vampire Diaries se estrenó en CW en 2009. El programa se basó en la popular serie de libros para adultos jóvenes de L.J Smith, y aunque retuvo muchos elementos de los libros, incluidos nombres de personajes y puntos generales de la trama, también agregó una serie de toques estilísticos.

La serie de The CW se basa en la ciudad ficticia de Mystic Falls, una localidad que está plagada de historias y acontecimientos sobrenaturales. Elena Gilbert es el personaje principal, interpretado por Nina Dobrev.

Elena, que ha sufrido una tragedia en su vida, conoce y se enamora de un vampiro, interpretado por Paul Wesley. Sin embargo, su romance es complicado cuando aparece el hermano mayor del vampiro. Los tres personajes se involucran en un triángulo amoroso que abarca a todos y todo a su paso, incluidos muchos de los residentes de la ciudad, así como otras criaturas sobrenaturales, desde fantasmas hasta hombres lobo.

Lexi Branson fue inspirada por Taylor Swift

The Vampire Diaries podría haber girado principalmente en torno a los tres personajes principales de Elena, Stefan y Damon, pero había muchos personajes secundarios que los espectadores llegaron a conocer y amar. Uno de estos personajes fue Lexi Branson, interpretado por Arielle Kebbel.

"Lexi Branson" debuta en el octavo episodio de la primera temporada

Lexi fue presentada a principios de la primera temporada como el mejor amigo de Stefan, una chica que había conocido a Stefan y Damon durante más de un siglo. A pesar de su aspecto juvenil y rubio, Lexi tenía en realidad cientos de años.

En el transcurso de la presentación del programa, Lexi y Elena se hicieron amigos íntimos, y Lexi le ofreció consejos de relación a Elena. Incluso después de su eventual fallecimiento, Lexi regresó varias veces de una forma u otra, siempre vigilando a Stefan y guiando su camino.

Los fanáticos amaron el personaje de Lexi desde el principio y gravitaron hacia su positividad y leal personalidad. Curiosamente, el personaje de Lexi se basó en Taylor Swift, como revelaron más tarde los showrunners.

Kevin Williamson, cocreador del programa, es un gran admirador de la cantante de "You Need to Calm Down", y una vez reveló que estaba "desesperado" de que Swift apareciera en el programa. Lanzar una actriz que se parecía mucho a Taylor Swift fue sin duda una segunda opción cercana.

Arielle Kebbel interpretó a Lexi Branson

El personaje de Lexi fue interpretado por Arielle Kebbel, una actriz y modelo con experiencia trabajando en una amplia variedad de programas de televisión y películas. Nacida en 1985, Kebbel comenzó su carrera como concursante y modelo de concurso de belleza antes de pasar finalmente a la actuación.

Arielle Kebbel ha trabajado en muchos géneros diferentes, desde el horror hasta la comedia, y se ha ganado una reputación como actriz versátil y atractiva. Una belleza notable, Kebbel tiene un parecido sorprendente con Taylor Swift, lo que podría haberla ayudado a conseguir el papel.

Arielle Kebbel y Taylor Swift gozan de gran fama en 2009

El papel de Kebbel en The Vampire Diaries se ha convertido en uno de sus más populares, y apareció en el programa durante toda la serie hasta su finalización en 2017.

Desde entonces su actuación en The Vampire Diaries, ha conseguido papeles en programas de televisión como Midnight, Texas, The Grinder, Robot Pollo y Grand Hotel. Para los fanáticos, sin embargo, probablemente siempre será mejor conocida como Lexi Branson.