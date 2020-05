SERIES: Tom Ellis REGRESA como Lucifer al firmar acuerdo con Netflix

Después de prolongadas negociaciones que pusieron en peligro una potencial sexta temporada de Lucifer en Netflix, el protagonista Tom Ellis firmó formalmente un nuevo acuerdo con la serie.

Netflix y Tom Ellis finalizan meses de negociaciones para nueva entrega de "Lucifer"

Al parecer, la popular serie de Lucifer se renovará para una sexta temporada, aunque Netflix no ha confirmado el inicio de grabaciones de esta nueva entrega y tampoco ha anunciado una fecha de estreno para la temporada 5 en la plataforma de streaming.

Las renegociaciones entre Tom Ellis y Warner Bros. Television se paralizaron luego de que el actor supuestamente rechazó la última oferta del estudio para retomar su papel en Lucifer, pero ahora tiene un primer acuerdo para la temporada 6, por lo que, dependiendo de las circunstancias, si decidiera abandonar la serie esto lo pondría en incumplimiento de contrato.

Los representantes de Netflix y Warner Bros. declinaron hacer comentarios sobre el nuevo contrato de Tom Ellis para Lucifer, o la posibilidad de una sexta temporada.

Lucifer llega a Netflix tras cancelación en Fox

Fue en febrero cuando Netflix informó a Warner Bros. que estaba interesado en extender la vida de la serie de drama más allá de la quinta y final temporada anunciada previamente. Dos semanas después, el estudio cerró nuevos acuerdos con los co-productores Ildy Modrovich y Joe Henderson para una temporada 6 de Netflix.

Después de transmitirse durante tres temporadas en Fox, Lucifer fue "rescatada" por Netflix en junio de 2018, solo unas semanas después de su cancelación.

En ese momento, Tom Ellis calificó la reacción violenta a la cancelación, y una posterior campaña de fanáticos de #SaveLucifer, "nada menos que ridículamente abrumadora", y agregó: "Desde que hice Lucifer, he presionado en varias partes del mundo, y yo ' Soy plenamente consciente de que este programa es mucho más popular de lo que parecía ser en Fox ... Así que no me sorprende que la gente se enoje. Simplemente no estaba preparado para este tsunami de amor que vino con él".