SERIES: The Walking Dead y sus spin-off revelan fechas de estreno

The Walking Dead y sus spin-off revelan fechas de estreno

"The Walking Dead Universe" regresa a AMC en octubre con nuevos episodios de The Walking Dead, del spin-off, Fear the Walking Dead y la nueva serie spin-off de dos temporadas, The Walking Dead: World Beyond después de que los tres shows tuvieron retrasos de meses debido al coronavirus.

AMC Networks tenía la intención de transmitir el final de la temporada 10 de The Walking Dead y el estreno de la serie World Beyond consecutivamente el 12 de abril, seguido más tarde por un comienzo de verano para la sexta temporada de Fear the Walking Dead; esta programación habría significado 40 semanas consecutivas sin precedentes de la franquicia pero COVID-19 interrumpió esos planes.

Las tres series ahora se transmiten juntas este otoño antes del décimo aniversario del estreno televisivo de The Walking Dead en Halloween 2010.

La emblemática serie habría regresado con primera mitad de su undécima temporada a finales de este año, pero lleva meses en un retraso de rodaje indefinido por el coronavirus y la nueva temporada no se emitirá hasta finales de 2021.

¿Qué paso con las series "The Walking Dead"?

La temporada 10 de The Walking Dead se extenderá hasta principios de 2021 con seis episodios "adicionales" para seguir el final de la temporada, "A Certain Doom", llevando el recuento de episodios de una temporada a 22 por primera vez en la historia del programa.

Se espera que estos nuevos episodios, anunciados por la showrunner, Angela Kang durante el Comic-Con @ Home virtual, entren en producción a finales de este año.

Fear the Walking Dead comenzará a emitir episodios de su sexta temporada inacabada junto con la temporada de estreno de diez episodios de World Beyond, que emitirá su primera temporada completa hasta el 6 de diciembre. La sexta temporada de Fear estaba cerca de terminar su primera mitad cuando la filmación se vio obligada a cerrar abajo.

Se espera que la versión socialmente distante de Chris Hardwick, presentada después del programa Talking Dead, recientemente transmitido por video chat que comienza con episodios posteriores de la Temporada 10 de Walking Dead, regrese luego de seleccionar nuevos episodios de los tres programas de Walking Dead.

Calendario de AMC Walking Dead para 2020:

The Walking Dead Final de temporada 10: 4 de octubre de 2020, 9 p.m. PT

The Walking Dead: World Beyond Estreno de la serie: 4 de octubre de 2020, 10 p.m. PT

Fear the Walking Dead Estreno de la temporada 6: 11 de octubre de 2020, 9 p.m. PT

Fear the Walking Dead / Walking Dead: World Beyond Airing Back-to-Back (semanal): a partir del 11 de octubre de 2020 a las 9 p.m. y 10 p.m. PT

The Walking Dead: World Beyond, confirma nuevo spin-off de The Walking Dead

Los episodios de Fear and World Beyond comenzarán a emitirse la misma noche a partir del 11 de octubre con el estreno de la temporada de Fear y el segundo episodio de World Beyond. Los episodios de The Walking Dead Extended Season 10 comenzarán a emitirse TBD en 2021.