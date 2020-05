SERIES: “The Umbrella Academy” revela la fecha para su segunda temporada/Foto: Sin Embargo

Con un divertido video de todos los protagonistas bailando en cuarentena, Netflix ha anunciado la fecha en la cual estrenará su exitosa serie “The Umbrella Academy”, una historia de superhéroes escrita por el artista Gerard Way y que ha sido elogiada por millones de espectadores en todo el mundo.

Nadie nunca imaginó que una historia de superhéroes creada por el vocalista del reconocido grupo de rock My Chemical Romance, tendría tanto éxito como ahora. Gerard Way es la mente maestra detrás de esta popular serie de la plataforma Netflix. Fue en el 2007 cuando el músico comenzó a distribuir su cómic con la colaboración de Dark Horse Comics.

Gerard Way es productor en esta famosa serie de Netflix/Foto: Nerdix

Netflix decidió llevar a la pantalla “The Umbrella Academy” teniendo entre su elenco a Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda, Aidan Gallagher y Ethan Hwang como protagonistas de la historia. El guión fue escrito por Steve Blackman.

La segunda temporada de The Umbrella Academy

La historia que cuenta el extraño origen de un grupo de superhéroes: The Monocle, The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin, regresará a Netflix el próximo 31 de julio de este 2020.

Recordemos que en la primera temporada de “The Umbrella Academy” pudimos ver que el grupo de jóvenes estaban investigando la intrigante muerte de su padre y tratando de evitar un mundo apocalíptico, mientras ellos intentaban llevarse entre sí.

En febrero del 2019 se lanzó la primera parte de esta serie en la plataforma de streaming y con el gran éxito que consiguió a solo unas semanas de su estreno, fue en ese mismo año que se confirmó que habría una nueva temporada con el mismo elenco y nuevos personajes y actores.

Con el video que Netflix compartió en Youtube con el elenco de la famosa serie bailando desde sus casas, los fans convirtieron en tendencia el nombre de este proyecto que seguramente tiene a todos muy emocionados con su próximo estreno.