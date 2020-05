SERIES: The Angel of Darkness con Dakota Fanning ya tiene fecha de estreno

TNT acaba de anunciar la fecha de estreno y el trailer de The Alienist: Angel of Darkness, una serie secuela de The Alienist con Dakota Fanning como protagonista junto a estrellas como Luke Evans y Daniel Brühl.

La nueva serie de drama histórico sigue a la detective privada Sara Howard (Dakota Fanning) "reunirse con el Dr. Kreizler, el formidable alienista, y John Moore, ahora un reportero del New York Times, para encontrar a Ana Linares, la hija pequeña secuestrada del consulado español".

The Alienist: Angel of Darkness se estrena en TNT el 26 de julio a las 9 p.m. ET / PT.

Sara Howard is taking the lead.#TheAlienist: Angel of Darkness is coming soon. pic.twitter.com/wJBgvY2UP5 — The Alienist: Angel of Darkness (@theAlienistTNT) May 19, 2020

“El thriller psicológico de TNT, ganador del premio Emmy® y nominado al Golden Globe®, The Alienist regresa con una nueva temporada titulada The Alienist: Angel of Darkness que se estrenará el domingo 26 de julio a las 9 p.m. ET / PT, una semana después del final de Snowpiercer. Basado en la novela bestseller de Caleb Carr,“El vendedor de las tinieblas”. En The Angel of Darkness, Daniel Brühl (Rush), Luke Evans (Midway) y Dakota Fanning (Once Upon a Time ... in Hollywood) protagonizarán la nueva serie del canal”, señaló TNT en un comunicado oficial sobre la serie.

The Alienist: The Angel of Darkness revela detalles

Un misterio de asesinato inquebrantable y apasionante de principios de siglo que atraviesa tanto a la élite adinerada de Nueva York como a la lucha de la "Edad Dorada" de la ciudad es el tema central de The Alienist, The Angel of Darkness.

The Alienist: Angel of Darkness

The Alienist original siguió al Dr. Laszlo Kreizler (Brühl), un brillante y obsesivo "alienista", "en el controvertido nuevo campo de tratamiento de patologías mentales. En la primera temporada, el Dr. Kreizler fue implacable en su búsqueda de un asesino ritual nunca antes visto que asesinaba a niños pequeños. Se le unieron el ilustrador de periódicos John Moore (Evans) y Sara Howard (Fanning), una ambiciosa secretaria decidida a convertirse en la primera mujer detective policial de la ciudad.

En The Alienist: Angel of Darkness, Sara ha abierto su propia agencia de detectives privados y está a cargo de un nuevo caso. Ella se reúne con el Dr. Kreizler, el formidable alienista, y John Moore, ahora un reportero del New York Times, para encontrar a Ana Linares, la hija secuestrada del Consular español.

Su investigación los lleva por un siniestro camino de asesinatos y engaños, en dirección a un peligroso y esquivo asesino. Al igual que en The Alienist, la serie arroja luz sobre los temas provocativos de la época: la corrupción de las instituciones, la desigualdad de ingresos, el sensacionalismo de la prensa amarilla y el papel de la mujer en la sociedad, temas que aún resuenan hoy.

También repiten sus papeles Douglas Douglas (Big Little Lies) y Matthew Shear (Mistress America) como los hermanos gemelos Marcus y Lucius Isaacson; Robert Ray Wisdom (The Wire) como Cyrus; y Ted Levine (Jurassic World: Fallen Kingdom) como el ex comisionado de policía de la policía de Nueva York Thomas Byrnes. Las novedades de esta temporada son Melanie Field (Heathers) y Rosy McEwen.

Un gran éxito crítico y de calificaciones, The Alienist se lanzó como la nueva serie de cable # 1 de 2018, habiendo llegado a más de 50 millones de personas en múltiples plataformas. También obtuvo seis nominaciones al Emmy Award®, incluidas las series limitadas sobresalientes, y dos nominaciones al Golden Globe Award®, incluidas las mejores series limitadas de televisión.

The Alienist: Angel of Darkness es producida por Paramount Television Studios, con Rosalie Swedlin de Anonymous Content, el showrunner Stuart Carolan, el director David Caffrey, el escritor Alyson Feltes, Pavlina Hatoupis, Ben Rosenblatt, Eric Roth y Cary Joji Fukunaga como productores ejecutivos.

¿Qué piensas? ¿Has visto The Alienist? ¿Verás Angel of Darkness?