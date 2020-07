SERIES: Stargirl de DC es renovada para temporada 2 con un gran cambio

Stargirl es la última aventura de superhéroes de la extensa familia de series live action de DC, y el nuevo y enérgico programa ha logrado tocar la fibra sensible tanto a los fanáticos del cómic como a los espectadores en general.

Por lo tanto, no debería sorprender que la serie, estrenada hace apenas un año, se haya renovado oficialmente para una segunda temporada. Sin embargo, habrá un ligero cambio en lo que respecta a Courtney Whitmore y las nuevas aventuras de Stargirl en la pantalla chica.

Stargirl de DC obtiene luz verde para segunda temporada

The CW ha anunciado que Stargirl no solo se ha renovado para la temporada 2, sino que el programa ahora se transmitirá exclusivamente en la red y sus plataformas digitales. Hasta este momento, el hogar principal del programa había sido el servicio de streaming de DC Universe, donde se estrenaron nuevos episodios antes de sus transmisiones en The CW.

Stargirl tiene exitosa primera temporada

Stargirl se centra en Courtney Whitmore, interpretada por Brec Bassinger, quien se muda a la pequeña ciudad de Blue Valley, Nebraska con su madre, hermanastro y padrastro, Pat (Luke Wilson). Eventualmente se entera de que Pat fue una vez el compañero del legendario Starman de la Justice Society of America y, con la ayuda del Personal Cósmico, se convierte en una heroína por derecho propio y forma una nueva iteración de dicha organización de héroes de DC.

Desde su debut, Stargirl se ha ganado excelentes críticas de los críticos, y muchos mencionaron su elenco, tono alegre y efectos especiales entre los más destacados. Los fanáticos de los cómics también lo han citado por su reverencia al material fuente.

Si bien Stargirl no existe en el Arrowverse establecido de The CW, se estableció previamente durante el evento cruzado Crisis on Infinite Earths que el espectáculo existe en una Tierra paralela en el multiverso DC.