SERIES: Regina King habla sobre como Watchmen “predijo” el 2020

Regina King, estrella de Watchmen, habló sobre el mensaje profético de la serie en el 2020, y como la realidad ha imitado la ficción desde el estreno de la producción de HBO.

A principios del período de cuarentena, en medio de disturbios civiles y protestas contra el racismo en Estados Unidos, muchos espectadores notaron algunas similitudes con la serie de televisión de Damon Lindelof, "Watchmen".

Aunque puede que sea cierto que existe cierta superposición visual con las máscaras y las tensiones raciales, pero es importante recordar que Watchmen debutó el año pasado, y mucha gente que descubrió la serie este verano lo vio a través de la lente del presente.

¿Regina King cree que Watchmen predijo el 2020?

Intencionalmente o no, parece que el programa de HBO estará sonando en la mente de la gente durante mucho tiempo cuando se trata de cuestiones raciales. Ahora, la estrella principal de la serie, Regina King, hablo sobre todos esos comentarios y mucho más durante un panel reciente con Deadline.

"Hay personas que lo están viendo por primera vez durante la pandemia, después de George Floyd y Breonna Taylor y están más conscientes de la historia de la brutalidad policial, la violencia contra los afroamericanos, y por eso lo están recibiendo a través de una lente diferente". Regina King observó.

"Su asombro es, 'No puedo creer que este programa llegue a tiempo', es como un estudio de antropología en muchos sentidos".

Su coprotagonista en Watchmen, Yahya Abdul-Mateen II también ha dejado constancia de comentarios sobre lo profética que parece la serie en 2020. La actriz le dijo a GQ Middle sobre cómo la serie está provocando conversaciones ahora.

"Ver a la gente mirar Watchmen y luego tener conversaciones nuevas y más sofisticadas sobre la importancia de contar la historia de la masacre de Tulsa, llamándola una masacre, no un motín racial, me llena de orgullo", comenzó Abdul-Mateen II. "Y con lo que le pasó a George Floyd, hay un efecto dominó: ahora, no tenemos la excusa para ignorar esa parte de la historia o decir que no fuimos educados".

Regina King protagoniza "Watchmen" desde su estreno en 2019

"Algunas personas cambian el canal diciendo que no están viendo nuestro maldito programa. Es posible que no tenga acceso a los grupos demográficos que eligen ver algo como nuestra versión de Watchmen y dejar de seguirme en Instagram porque no comparten mis creencias. Verán mi mensaje, verán mi trabajo y lo rechazarán activamente como propaganda de izquierda. Esto es Estados Unidos, por lo que no tienen ninguna razón para escucharme. Pero puedo hablar con mis amigos blancos y un público más amplio que está iluminado e inspirado para luego ir a tener conversaciones incómodas con parientes y compañeros. -trabajadores. Así que tengo la suerte de ser parte de ese progreso".

¿Has vuelto a ver Watchmen este verano? ¡Háznoslo saber en los comentarios!.