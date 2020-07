SERIES: ¿Psych tendrá más películas especiales en Peacock de NBC?

Ha tardado mucho en llegar, pero la secuela de la película de Psych está más cerca que nunca. El muy esperado seguimiento del final de la serie 2017 llega al Peacock de NBC el mismo día que el servicio de streaming se lanza a nivel nacional (15 de julio).

¿Pero es Psych 2: Lassie Come Home el comienzo de una nueva tendencia y lleva a Psych a obtener más películas de televisión a través de Peacock? Bueno, ahora un ejecutivo de NBC ha hablado al respecto.

Si bien la secuela ni siquiera ha comenzado a transmitirse, la esperanza de una "trilogía" está siempre presente entre su base de fans, conocida cariñosamente como "PsychOs". Entonces, ¿cuál es el veredicto?.

Sobre el tema de los seguimientos, el Presidente de Contenido Original, NBCUniversal Entertainment Networks y Direct-to-Consumer, Bill McGoldrick dijo en entrevista a Deadline:

"La película Psych nos entusiasma mucho; la gente está murmurando por poder verlo en el servicio. Vamos a ver cómo funciona esta película, pero nos ha encantado la colaboración, vamos a mantener una conversación constante con ese grupo y estamos abiertos a hablar de más".

Bill McGoldrick no rechazó la idea de hacer más películas de Psych para Peacock, solo tienen que ver qué tan bien van las cosas con la secuela. A diferencia de su película de televisión predecesora, Psych 2: Lassie Come Home llega al servicio de streaming en lugar del canal de cable.

Psych 2 estrena este 15 de julio en Peacock

Los fanáticos han estado esperando la secuela de la película de televisión de Psych durante mucho tiempo. Hace casi dos años, en julio de 2018, la noticia de la secuela que sucedió y se retrasó llegó a las noticias. Sin embargo, el problema realmente ha sido bueno para su elenco.

Los horarios de James Roday y Dulé Hill estaban demasiado ocupados para comenzar a filmar a finales de 2018. El trabajo de Roday en A Million Little Things y Hill’s on Suits resultó ser agotador para la fecha original. Afortunadamente, la filmación pudo comenzar en medio de una luz verde oficial, y Psych 2: Lassie Come Home está a punto de llegar a Peacock.

Psych estrenará nueva película: "Lassie Come Home"

Como sugiere su título, Carlton "Lassie" Lassiter de Timothy Omundson tendrá una presencia más prominente en Psych 2.

Es un regreso bienvenido para Tim Omundson, quien solo pudo hacer una breve aparición en Psych: The Movie debido a un derrame cerebral cerca del momento de filmar la película original de TV. En cuanto a una secuela de, bueno, la secuela, el tiempo dirá en ese frente.

El elenco estaba increíblemente entusiasmado por volver a formar equipo para Psych 2, por lo que podría trasladarse a un potencial Psych 3. Peacock suena abierto a la idea de continuar con el favorito de culto a través de más películas de televisión. Si bien no es un renacimiento completo, más películas de televisión sin duda sería un compromiso fantástico para los fanáticos.

Psych 2: Lassie Come Home se estrena en Peacock el 15 de julio, el mismo día que el servicio de transmisión se lanza a nivel nacional. Hasta que pueda ponerse al día con Shawn, Gus y Lassie nuevamente, consulte el horario de este verano para pasar el tiempo.