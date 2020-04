SERIES: Productores de The Office crearán serie sobre trabajo Home Office

Los productores de The Office crearán nueva serie enfocada en el trabajo Home Office, o desde casa, inspirados por la actual cuarentena de coronavirus en varios países que ya hecho que miles de personas adopten esta modalidad de trabajo.

The Office será adaptada en serie sobre trabajo Home Office

Ben Silverman y Paul Lieberstein, productores de The Office - serie que les hizo ganar un Emmy a Mejor Comedia en 2006 -, se unirán a la productora especializada, Big Breakfast para crear la nueva serie sobre los trabajos Home Office.

“Con el brillante Paul Lieberstein al timón, creemos que tenemos una serie que no solo trae humor y comodidad durante este momento problemático, sino que también será una comedia inventiva y duradera en el lugar de trabajo en los años venideros”, dijo Ben Silverman.

Ben Silverman, productor de The Office, también remarcó que se inspiraron en la actual situación por coronavirus, para dar un espacio a los trabajos Home Office, que incluso antes de la crisis han aumentado su popularidad y se están convirtiendo en la “nueva normalidad”.

¿Un spin- off de The Office?

La serie, aún sin titular, comenzará de manera similar a The Office, con un jefe que busca mejorar la productividad de sus empleados al permitirles trabajar desde casa, es decir, hacer Home Office.

“Comienza con la comedia de la oficina, pierde la oficina y te quedará la comedia. Las matemáticas funcionan”, agregó Lieberstein.

Por el momento, ni Ben Silverman y Paul Lieberstein han dado más detalles de la nueva serie sobre Home Office, aunque los fans de The Office esperan detalles sobre si alguno de los actores de la serie original formarán parte del nuevo proyecto.

Asimismo, las grabaciones del - posible -, spin off de The Office tardarían en comenzar, primero porque aún se está trabajando en los primeros guiones además de las cuarentenas que han limitado los trabajos no esenciales como los programas de televisión.