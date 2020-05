SERIES: ¿Por qué Rick Grimes no ha regresado a The Walking Dead?

Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, fue rescatado hace seis años por un helicóptero negro en la temporada 9 de The Walking Dead, entonces, ¿por qué no ha regresado a la serie todavía?.

Rick Grimes tiene su última aparición en The Walking Dead en la novena temporada

Andrew Lincoln salió de la serie AMC en la temporada 9 cuando pensamos que Rick Grimes probablemente murió en una explosión en el puente, pero el final del episodio ofreció un giro sorprendente al revelar que fue rescatado por Jadis (Pollyanne McIntosh), quien hizo que el helicóptero lo recogiera.

La mayoría de los personajes aceptaron que Rick Grimes murió en el puente, pero Daryl Dixon (Norman Reedus) y Michonne (Danai Gurira) tenían la esperanza de que de alguna manera sobreviviera.

Michonne descubrió en su último episodio en The Walking Dead que Rick Grimes todavía está ahí afuera, y dejó la serie para encontrarlo. Se aprendió más sobre las personas que llevaron a Rick en un episodio de Fear the Walking Dead, y la organización, conocida como CRM, se explorará aún más en la serie derivada de dos temporadas, The Walking Dead: World Beyond.

Pero en cuanto a lo que le sucedió a Rick, es poco probable que se responda esa pregunta hasta que regrese en las películas Walking Dead de AMC, que aún no tienen fecha de lanzamiento.

Fans especulan sobre el regreso de Rick Grimes

Con quién está Rick Grimes ya no es un secreto, pero aún queda una pregunta importante: ¿por qué Rick no ha regresado a The Walking Dead? CRM salvó a Rick y podría haberlo llevado a cualquier parte del país, por lo que no se sabe cuánta distancia hay entre él y Alexandria.

Dicho esto, han pasado seis años. Rick ha tenido tiempo de sobra para encontrar el camino de regreso a casa, entonces, ¿qué lo detiene? Un fan de Reddit ha teorizado que las lesiones sufridas por Rick en su episodio final en The Walking Dead son la verdadera razón por la que no ha regresado a Alejandría.

Antes del incidente en el puente, Rick Grimes tenía una barra de refuerzo clavada en su costado, debido a la caída de su caballo. Además, Rick podría haber desarrollado lesiones más graves como resultado de la explosión en sí.

The Walking Dead dejó a Rick Grimes en un mal lugar, y su condición podría ser mucho peor de lo que los fanáticos se dieron cuenta. Si las lesiones de Rick fueron lo suficientemente graves, podría ser que necesitará una rehabilitación física intensa para volver a caminar.

A veces, incluso cuando la recuperación es posible, aún puede llevar años. Rick pudo haber sido físicamente incapaz de abandonar CRM, por lo que podría haber decidido que para poder llegar a casa, tiene que recuperarse y recuperar su fuerza primero.

La idea de que está demasiado herido para ir a cualquier parte tiene más sentido que la alternativa, que es que Rick Grimes está detenido. CRM no lo habría rescatado si no creyeran que no podría serles útil de alguna manera.

Puede ser que estén dispuestos a dedicar el tiempo y los recursos para proporcionarle la terapia física que necesita porque creen que su conjunto de habilidades, experiencia y capacidad para liderar hacen que valga la pena el esfuerzo.

Si este es realmente el caso, los fans esperan que Rick vuelva a estar en condiciones de pelear cuando llegue el momento del estreno de las películas de The Walking Dead.