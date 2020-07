SERIES: ¿Por qué Andrew Lincoln quería dejar The Walking Dead desde temporada 8?

Pollyanna McIntosh de The Walking Dead, habla sobre la decisión del actor estrella de la serie, Andrew Lincoln, sobre retirarse del drama zombie después de ocho años, una salida que casi ocurrió durante la octava temporada del programa en 2017-2018.

Fue Andrew Lincoln quien reveló por primera vez que originalmente planeó dejar The Walking Dead en la temporada 8 después de formar una estrategia de salida con el director de contenido de la franquicia y el entonces showrunner, Scott Gimple, quien comenzó a diseñar planes a largo plazo para la salida de Lincoln del programa desde la temporada 4.

Rick Grimes tuvo su última aparición en "What Comes After" de temporada 9

Esto no se concretaría hasta el quinto episodio de la temporada 9, donde la tenencia del actor británico terminó cuando Rick Grimes se fue volando del show principal de Walking Dead junto a Jadis, interpretada por Pollyana McIntosh.

"Él y [su esposa Gael] querían mantener a los niños en la escuela en el Reino Unido, y lo han logrado, pero hay una cierta cantidad de años después de los cuales es como, para Andy, dijo que tenían la edad en que necesitan a su padre. Este es el momento", dijo Pollyana McIntosh en el podcast Talk Dead to Me.

Pollyana McIntosh confirma su participación en películas de Rick Grimes

"Sé que lo había estado planeando por un tiempo, porque podría haber ido en la temporada 8. Hubo susurros, para mí, que podría estar sucediendo entonces. Digo 'susurros' porque, por supuesto, se suponía que nadie para decirme".

Andrew Lincoln finalmente deja The Walking Dead

La salida original de Andrew Lincoln habría llegado en un momento en que el grupo de supervivientes del apocalipsis zombie de Rick Grimes estaba involucrado en una guerra total contra Negan (Jeffrey Dean Morgan) y los Salvadores, que no serían neutralizados hasta que Rick logró derrotarlos en el final de la octava temporada de la serie.

"Así que lo había estado planeando, pero realmente quería obtenerlo en el momento adecuado. Quería dejar que la historia fuera buena para el espectáculo, para el personaje", agregó Pollyanna McIntosh sobre Andrew Lincoln.

"Tiene tanto respeto y amor por lo que es The Walking Dead y los fanáticos, y por eso quería hacerlo bien, así que no sucedió en ese momento. Y luego, la próxima temporada, allí me lo llevé en el helicóptero".

El ahora actor de 46 años firmó una extensión por cinco episodios adicionales de la temporada 9 de The Walking Dead, la primera bajo la actual showrunner, Angela Kang, quien ha planeado que la nueva aventura de Rick Grimes en las próximas películas tramadas por Gimple como una trilogía.

Rick Grimes llega a cines

Respecto a las películas de Rick Grimes, AMC y Skybound Entertainment se asociarán con Universal Pictures para la distribución teatral, y Andrew Lincoln se unirá a Pollyanna McIntosh a medida que sus personajes lleven a los espectadores a un nuevo rincón del extenso The Walking Dead Universe.

"Quería ir y ser padre y estar presente en la vida de sus hijos de forma permanente, y estoy seguro de que seguirá trabajando, sé que está haciendo muchas cosas de caridad, porque siempre lo hace, así que El sheriff se quitó el sombrero ante él, creo que hizo un gran trabajo con él, y debido a que ama tanto al personaje, quiere continuar en el cine, lo cual es genial", dijo Pollyanna McIntosh.

Pollyanna McIntosh también entregó una actualización sobre las películas, anunciada por primera vez en noviembre de 2018, diciendo que la expansión de la pantalla grande de la franquicia no se cancelará a pesar de los retrasos.

El cofundador de Skybound Entertainment y productor ejecutivo de The Walking Dead, David Alpert, confirmó recientemente que la producción está en espera debido a la pandemia de coronavirus.

Te puede interesar: Actor de The Walking Dead revela como fue trabajar con Andrew Lincoln

En 2018, Andrew Lincoln le contó a Entertainment Weekly sobre lo que habría sido la octava y última temporada de Rick Grimes, conocida como "la caída de Rick", antes de que Gimple le explicara a The Hollywood Reporter que existían "muchas iteraciones" del final para el protagonista de The Walking Dead que finalmente no se utilizaron.