SERIES: ¿Por qué "13 Reasons Why" solo tendrá 4 temporadas?

13 Reasons Why de Netflix fue una serie dramática de un éxito increíble para el servicio de streaming - y un tema controvertido - basada en la novela del mismo nombre de Jay Asher.

La serie trató temas increíblemente oscuros, el principal de ellos fue el suicidio. Esto llevó a 13 Reasons Why a hacerse popular entre su público objetivo, pero también provocó la ira de padres, psicólogos e incluso consejos escolares.

El programa terminó con su cuarta temporada, llegando a su fin justo antes de que totalizara 50 episodios. Habiendo finalmente terminado el año pasado, 13 Reasons Why siguió a los miembros de su elenco a lo largo de la preparatoria.

Así es como la polémica serie finalmente llegó a su fin. Puedes conocer todos los detalles de su impactante episodio final en la cobertura completa de La Verdad Noticias sobre el programa.

¿Era una serie controversial?

Selena Gomez, productora de la serie, en el especial "Beyond the Reasons"

La serie sigue inicialmente a Clay Jensen, quien recibe cintas que detallan por qué su compañera de clase Hannah Baker se suicidó. Cada una de estas cintas trata sobre alguien en su vida, desde otros amigos hasta incluso el consejero escolar.

Las cintas finalmente se filtran en línea en la segunda temporada, y otro compañero casi se convierte en un tirador de la escuela. Las siguientes entregas tratan sobre el asesinato de un estudiante y la degradante salud mental de Clay tras todo el trauma.

13 Reasons Why fue controvertida solo desde su primera temporada, y muchos acusaron al programa de glamorizar el suicidio y las enfermedades mentales de los adolescentes en general.

Esto solo empeoró cuando la serie abordó temas como tiroteos en las escuelas e incluso presentó una escena de violación violenta hacia un estudiante en su segunda temporada.

Esto hizo que la recepción del programa, ya de por sí peligrosa, disminuyera en calidad. Muchos cuestionaron la necesidad de más temporadas, ya que la primera ya había cubierto el contenido del libro.

Muchos también temían que la serie pudiera inspirar incidentes de suicidio y autolesiones entre su audiencia joven, y las juntas escolares y los maestros informaron un aumento en estas situaciones entre su cuerpo estudiantil.

Una escena de la primera temporada fue tan controvertida que fue eliminada de la transmisión en Netflix. La mala ejecución de los temas y el empeoramiento de la calidad del espectáculo solo continuaron durante las próximas dos temporadas.

Sin embargo, los espectadores siguieron viendo. La controversia de sus temas también inspiró un especial documental en Netflix llamado Beyond the Reasons con el elenco y profesionales de la salud mental que se ocupan de los temas presentados en la serie.

¿Por qué terminó 13 Reasons Why?

Katherine Langford dio vida a Hannah Baker

El programa continuó obteniendo una buena audiencia, y podría decirse que se debe a la controversia, no a pesar de ella. La continuación de 13 Reasons Why se inspiró no solo en este éxito, sino también en el interés que los desarrolladores habían alcanzado por el elenco.

Como lo explicó el showrunner, Brian Yorkey, él y los demás que trabajaban en la serie decidieron continuar la historia del elenco en temporadas posteriores en lugar de seguir su idea original de convertir de una serie de antología con un elenco rotativo.

Yorkey también dudaba en llevar la serie más allá de su alcance de la prepatatoria, sintiendo que solo tenía sentido seguir a estos adultos jóvenes mientras aún estaba en este grupo de edad.

Por lo tanto, como Netflix permitió más temporadas, la idea era que una cuarta temporada debería ser el punto final lógico del programa. Esto también significó contar la historia en una entrega más ajustada con 10 episodios.

La temporada 4 de 13 Reasons Why, aunque todavía muy criticada, se vio como una mejora con respecto a la tercera. El episodio final de la controversial serie de Netflix se emitió el pasado 5 de junio 2020.

Desde entonces, 13 Reasons Why parece haber terminado oficialmente, y muchos de los críticos del programa no necesitan 13 razones por las que eso podría ser algo bueno.

