SERIES: ¿Lucifer reemplazará a Tom Ellis con Ian Somerhalder en sexta temporada?

Los rumores que afirman que la estrella de Lucifer, Tom Ellis, será reemplazado por la estrella de The Vampire Diaries, Ian Somerhalder, en la sexta temporada de la serie han estado presentes en las redes sociales durante toda esta semana, y ahora el showrunner, Ildy Modrovich ha respondido a la especulación.

Ildy Modrovich respondió a un tuit en el que fue etiquetado sobre la supuesta llegada de Ian Somerhalder a “Lucifer”, ocupando el papel de Tom Ellis, escribiendo "¡Bwahahahaha!" - lo que parece sugerir que, como se esperaba, los rumores tienen poco peso.

No está claro cómo o por qué comenzó el rumor sobre la llegada de Ian Somerhalder a "Lucifer", pero la especulación ganó una gran influencia en algunos rincones de las redes sociales, tal vez un síntoma de la sed de la base de fanáticos por más noticias sobre la exitosa serie.

Los fanáticos de Lucifer actualmente esperan el lanzamiento de los 16 episodios de la quinta temporada de la serie en Netflix, que se lanzará en dos fragmentos de ocho episodios, y para el que no se ha revelado oficialmente ninguna fecha de lanzamiento.

Tom Ellis no sería reemplazado por Ian Somerhalder en "Lucifer"

¿Qué pasó en la temporada 5 de Lucifer?

La quinta temporada de Lucifer se había anunciado previamente como la temporada final antes de que los productores parecieran cambiar de idea y anunciaran una sexta entrega de la serie.

Dado que, según los informes, Tom Ellis ya había confirmado su participación en la temporada 6 de Lucifer, por lo que los rumores siempre fueron poco probables de ser ciertos, pero de todos modos la respuesta de Modrovich a los rumores ha sido un alivio para los fans de la serie.

El showrunner reveló anteriormente que la temporada 5 no va reprimirse en nada, alegando "simplemente tratamos de pensar lo más que podamos, lo más innovador posible, para que la gente no se canse, así que no nos cansamos".

La cuarta temporada de Lucifer se está transmitiendo actualmente en Netflix. Las tres temporadas anteriores están disponibles para ver en Amazon Prime Video.