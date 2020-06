SERIES: Lista de episodios y elenco de temporada 2 de The Twilight Zone REVELADO

Si eres como nosotros, estás más que listo para el regreso a The Twilight Zone porque, francamente, es un lugar menos desorientador que nuestra realidad actual, y la buena noticia es que no tendremos que esperar mucho más.

La segunda temporada del reboot de The Twilight Zone, desarrollado por Jordan Peele llegará a CBS All Access muy, muy pronto, y los detalles sobre qué esperar están comenzando a revelarse, desde la lista de episodios totales y el elenco confirmado.

Después de varias referencias a la serie original de The Twilight Zone durante la Temporada 1 del reboot, incluida la épica recompensa de "Blurry Man" en el final, definitivamente estamos entusiasmados de ver a dónde va la visión de Jordan Peele para la “Zona Crepuscular” actualizada. Por ahora, aquí está todo lo que sabemos sobre The Twilight Zone Temporada 2 hasta ahora.

¿Cuándo estrena The Twilight Zone?

La segunda temporada de The Twilight Zone llega en junio. CBS All Access ha anunciado que los 10 episodios de esta temporada se estrenarán en el servicio de streaming el próximo jueves 25 de junio.

El primer tráiler de la temporada 2 de The Twilight Zone está lleno de rarezas espeluznantes, incluida una ciudad llena de gente que se congela en el lugar para "mantenimiento mundial" y un adivino que parece desaparecer de su tienda de lectura de tarot. Tendremos que esperar y ver cómo se combinan todas estas piezas, pero la sonrisa del narrador de Peele es más espeluznante que nunca en esta vista previa.

El elenco está confirmado

La temporada 2 de Twilight Zone contará una vez más con un elenco estelar. La extensa lista de estrellas invitadas confirmadas ya incluye a Billy Porter, Morena Baccarin, Joel McHale, Christopher Meloni, Jimmi Simpson, Jenna Elfman, Tavi Gevinson, Tony Hale, Gillian Jacobs, Daniel Sunjata, Ethan Embry, Kylie Bunbury, Sky Ferreira, Topher Grace , David Krumholtz, Thomas Lennon, Natalie Martinez, Gretchen Mol, Paula Newsome, Jurnee Smollett-Bell y Damon Wayans Jr.

Christopher Meloni será una de las estrellas invitadas a The Twilight Zone

Las primeras fotos de Twilight Zone también han sido reveladas, e incluyen el primer vistazo de Christopher Meloni, Billy Porter y más estrellas en el último lote de episodios.

Los nuevos episodios de The Twilight Zone

Aunque las descripciones de los nuevos episodios de The Twilight Zone aún no se han revelado, CBS All Access ha compartido ciertos detalles sobre los 10 capítulos que se avecinan, incluidos los títulos y detalles sobre los escritores, directores y miembros del reparto que protagonizan cada entrega.

Título del episodio: "8"

Protagonistas: Joel McHale y Brandon Jay McLaren

Dirigido por: Justin Benson y Aaron Moorhead

Escrito por: Glen Morgan

Título del episodio: "A Small Town"

Protagonistas: Damon Wayans Jr., David Krumholtz, Natalie Martinez y Paula Newsome

Dirigido por: Alonso Alvarez-Barreda

Escrito por: Steven Barnes y Tananarive Due

Título del episodio: "Intenta, prueba"

Protagonistas: Topher Grace y Kylie Bunbury

Dirigido por: Jennifer McGowan

Escrito por: Alex Rubens

Título del episodio: "También te puede gustar"

Protagonistas: Gretchen Mol y Greta Lee

Dirigido y escrito por: Osgood Perkins

Título del episodio: "Ovación"

Protagonistas: Jurnee Smollett-Bell, Tawny Newsome, Sky Ferreira, Paul F. Tompkins y Thomas Lennon

Dirigido por: Ana Lily Amirpour

Escrito por: Emily C. Chang y Sara Amini

Título del episodio: "Tiempo de inactividad"

Protagonistas: Morena Baccarin, Colman Domingo y Tony Hale

Dirigido por: J.D. Dillard

Escrito por: Jordan Peele

Título del episodio: "The Who of You"

Protagonistas: Ethan Embry, Daniel Sunjata y Billy Porter

Escrito por: Win Rosenfeld

Dirigido por: Peter Atencio

Título del episodio: "Un rostro humano"

Protagonistas: Jenna Elfman, Chris Meloni y Tavi Gevinson

Dirigido por: Christina Choe

Escrito por: Alex Rubens

Título del episodio: "Entre los no pisados"

Protagonistas: Abbie Hern y Sophia Macy

Dirigido por: Tayarisha Poe

Escrito por: Heather Anne Campbell

Título del episodio: "Meet in the Middle"

Protagonistas: Jimmi Simpson y Gillian Jacobs

Dirigido por: Mathias Herndi

Escrito por: Emily C. Chang y Sara Amini

Te puede interesar: Ariana Grande celebra Halloween al estilo "The Twilight Zone" (FOTO)

La temporada 2 de Twilight Zone se estrenará con los 10 episodios en CBS All Access el jueves 25 de junio. La Temporada 1 está actualmente disponible para su plataforma de streaming.