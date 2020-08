SERIES: Lauren Cohan revela que esperar de Maggie a su regreso a The Walking Dead

Cuando Lauren Cohan regrese a The Walking Dead como la temeraria, Maggie Green, después de estar desaparecida la mayor parte de las temporadas 9 y 10, podría ser con un cambio respecto a su hijo, Hershel.

Lauren Cohan dice que está emocionada de ver quién interpreta una versión más grande de Hershel Rhee, quien tendría siete años en las próximas temporadas de The Walking Dead.

Hershel Rhee aparecería con 7 años de edad en temporada 11 de The Walking Dead

Un Hershel de un año de edad, apareció por primera vez en el estreno de la temporada 9 de la serie, "A New Beginning". Dicho episodio de The Walking Dead tuvo lugar 18 meses después de que Negan (Jeffrey Dean Morgan) matara al padre de Hershel, Glenn Rhee (Steven Yeun).

¿Maggie regresa a The Walking Dead con Hershel?

En "Stradivarius", ambientado después de un salto de seis años, Siddiq (Avi Nash) reveló que Maggie y Hershel ya habían abandonado la colonia Hilltop; Siddiq explicó que la sobreviviente estaba lejos con Georgie (Jayne Atkinson) "en algún lugar lejos ayudándola con una nueva comunidad".

"Quiero conocer al pequeño Hershel", dijo Lauren Cohan cuando se le preguntó acerca de una reunión entre Hershel y Judith durante el panel virtual Comic-Con de The Walking Dead.

La estrella de Walking Dead dejó la serie hace tiempo en el episodio de la temporada 9, "What Comes After" pero aparecerá por tendrá su esperado regreso cuando Maggie se haga presente en el final de la temporada 10, "A Certain Doom".

El episodio del regreso de Maggie a The Walking Dead, será el mismo donde Judith y su hermano pequeño RJ (Antony Azor) se encuentran entre los sobrevivientes amenazados por el ejército de caminantes y susurradores desatados por Beta (Ryan Hurst).

¿Qué pasará con Maggie en The Walking Dead?

Maggie fue vista por última vez en el mismo episodio que donde Judith dio un salto en su edad, y cumplió seis años, trayendo a Cailey Fleming a la serie como la hija de Michonne (Danai Gurira) y Rick Grimes (Andrew Lincoln).

"Me siento realmente emocionado porque Cailey es tan bueno que quienquiera que encontremos para Hershel, y juntarlos, dará lugar a una conversación realmente esclarecedora", dijo Cohan. "Entonces, en todos esos niveles, como conocer gente y ver todo lo que los escritores crean para estos niños, estoy super jazz".

En una predicción para la temporada 11, Morgan dijo que Negan podría formar un vínculo con Hershel ahora que Carol (Melissa McBride) liberó al ex- líder de los Salvadores de la prisión.

"Creo que puede ser una forma, ya veremos, no soy escritor en este programa, pero esa puede ser una forma en que Maggie también ve un lado diferente de Negan", dijo Morgan. "Creo que inicialmente ella solo querrá matarlo, pero veremos qué sucede".

La showrunner, Angela Kang reveló previamente que Maggie regresará en el "apogeo del tiempo" en el final de la temporada, insinuando que Maggie tiene un papel heroico que desempeñar antes de que Cohan sea completamente reincorporado como una serie regular en la Temporada 11.