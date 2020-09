SERIES: La verdadera razón por la que Tom Baker abandonó Doctor Who

Desde 1974 hasta 1981, solo hubo un Doctor Who y eso es decir algo, considerando que la franquicia ha existido de una forma u otra desde 1963, con más de una docena de actores ocupando el papel del personaje titular que viaja en el tiempo.

Tom Baker era el Cuarto Doctor durante esos 7 años, lo que lo convirtió en el actor que más tiempo ha ocupado el papel protagónico de la serie además sigue siendo uno de los más queridos.

Su voz retumbante, la nube tormentosa de cabello rizado y su sonrisa maníaca siguen siendo sinónimos del personaje hasta el día de hoy, hasta el punto en que sigue siendo prácticamente un derecho de paso para todos los fanáticos de Doctor Who poseer una bufanda innecesariamente larga al estilo Tom Baker.

Tom Baker dio vida al 4to Doctor de 1974 hasta 1981

Sin embargo, nadie, ni siquiera Tom Baker, puede ser el Doctor para siempre. Al igual que cualquier otro actor que ocupó el papel, tanto antes como después, el británico finalmente siguió adelante y abandonó la serie de Doctor Who.

Lo que quizás no sepa, sin embargo, es que la verdadera razón por la que Tom Baker dejó Doctor Who después de casi siete años, fue el resultado de un desorden detrás de escena.

Tom Baker en conflicto con productores de Doctor Who

Como saben, Tom Baker fue el Doctor más tiempo que cualquier otro actor que haya estado en la serie de Reino Unido. Lo que quizás no sepa es que el Cuarto Doctor ha dicho a menudo que intentó abandonar el programa casi todos los años.

Los rumores han persistido durante años sobre el conflicto entre bastidores, y en el número 501 de la revista oficial "Doctor Who", Tom Baker habló abiertamente sobre sus diferentes experiencias con los productores a lo largo de los años, afirmando cómo "hizo clic" con Philip Hinchcliffe:

"Él era joven, apuesto, bellamente vestido e ingenioso, y no mucho tiempo atrás de Cambridge. Nos llevamos como una casa en llamas", pero que comenzó a tener más dificultades durante la época en que Graham Williams asumió el cargo de productor en Doctor Who.

Tom Baker reconoce que merece parte de la culpa por estos problemas con Graham Williams, admitiendo que no siempre fue fácil trabajar con él: "Para entonces, yo era bastante propietario". Sin embargo, estos sentimientos provienen de un profundo amor por Doctor Who.

"Me importaba mucho la serie. hacerlo lo mejor posible", explica Tom Baker, "Aunque solía afectar que no trabajaba mucho, de hecho pensaba en el papel todo el tiempo, marcando hasta los guiones".

Sin embargo, fue el siguiente productor con quien Tom Baker realmente luchó.

Tom Baker dejó Doctor Who ... por un tiempo

Hubo un punto de inflexión más significativo durante la tercera y última era de Doctor Who de Tom Baker, que fue producida por John Nathan-Turner.

Como explicó Tom Baker en una entrevista de 2018, grabada por Digital Spy, él y Nathan-Turner tuvieron algunas disputas importantes.

"No me gustó mucho su enfoque. Su acercamiento como productor, a los guiones y a mi interpretación...logró de alguna manera, qué terrible, disminuirme. Hizo suposiciones sobre cómo debería hacer las cosas, o qué significaban las líneas, o cómo debería filmarse, lo que me disminuyó, y me pareció insoportable".

El Cuarto Doctor, interpretado por Tom Baker, apareció en 172 episodios

Un punto único de discordia se produjo cuando se cambió el traje de Tom Baker, añadiendo signos de interrogación a las solapas, un toque que el actor, encontró, en sus propias palabras, "insufriblemente vulgar y barato".

En retrospectiva, Tom Baker cree que manejó esto de manera incorrecta y es humilde al respecto. Sin embargo, otros parecen estar de acuerdo: Lalla Ward, quien interpretó a Romana en Doctor Who y estuvo brevemente casada con el actor bromeó que su monstruo favorito en el programa era el propio Baker.

Sorprendentemente, Tom Baker cree que sus conflictos con Nathan-Turner (y su posterior partida) en realidad llevaron a un mejor programa de televisión, afirmando que el productor "me empujó hacia la comprensión de que [Doctor Who] había seguido su curso y que debería ir a otro lado. Yo creo que, en cierto modo, cuando le dije cuándo quería ir, se sintió aliviado, que no tendría que tener esa pelea".

Tom Baker dejó la serie y no regresó hasta "Dimensions in Time" de 1993. Aunque, en un final bastante feliz, ahora repite regularmente su papel del Cuarto Doctor a través de dramas de audiolibros producidos por Big Finish.

