SERIES: Ken Osmond, actor de “Leave it to Beaver” muere a sus 76 años de edad

Ken Osmond, mejor conocido por su papel como el famoso alborotador Eddie Haskell en la serie de comedia "Leave It to Beaver", murió el lunes por la mañana a sus 76 años de edad.

De acuerdo a Variety, Ken Osmond murió en su casa de Los Ángeles rodeado de familiares. La causa de la muerte del actor estrella de “Leave it to Beaver” aún es desconocida.

"Era un padre increíblemente amable y maravilloso. Tenía a su familia reunida a su alrededor cuando falleció. Fue amado y lo vamos a extrañar mucho", dijo el hijo de Ken Osmond.

Henry Lane, ex socio de Osmond en el Departamento de Policía de Los Ángeles, también confirmó la noticia y dijo que había sufrido problemas respiratorios antes de su muerte.

Ken Osmond retrató a Eddie Haskell como adulador para los adultos mientras se burlaba de ellos a sus espaldas. Era un amigo de la escuela secundaria de Wally Cleaver, hermano mayor de Theodore "The Beaver" Cleaver, y constantemente intentaba atraer a sus amigos a actividades que los metieran en problemas.

Después de que "Leave it to Beaver" finalizará en 1963, Ken Osmond repitió su personaje para el telefilm "Still the Beaver" en 1983 y para la serie de revival "The New Leave it to Beaver".

Sus hijos en la serie "The New Leave it to Beaver", fueron interpretados por sus hijos de la vida real Eric y Christian, además Ken Osmond regresó como Eddie Haskell por última vez en la película de 1997 "Leave it to Beaver".

Ken Osmond: de alborotador a policía

Cuando terminó la serie, Ken Osmond continuó trabajando como actor, apareciendo en "Petticoat Junction", "The Munsters", y una aparición de regreso en "Lassie", también apareció en las películas "Vamos a vivir un poco" y "With Six You Get Eggroll", ya estaba encasillado como Eddie Haskell.

Ken Osmond deja “Leave it to Beaver” y se vuelve policía

Por ello, Ken Osmond se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles en 1970 y se dejó crecer el bigote para ser menos reconocible, después de sus muchos años en “Leave it to Beaver”.

En 1980, el ex- actor recibió un disparo en una persecución con un presunto ladrón de autos, aunque fue salvado por su chaleco antibalas. Fue puesto en discapacidad y retirado de la fuerza en 1988.

Le sobreviven su esposa, Sandra, y dos hijos, Christian y Eric.