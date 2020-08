SERIES: Final de temporada de Stargirl estaba planeado como su episodio piloto

La primera temporada de Stargirl concluye esta semana con "Stars & STRIPE Part 2" que se transmitirá el próximo lunes 10 de agosto en DC Universe y el martes 11 de agosto en The CW, y parece el proceso de terminar las cosas y preparar el escenario para la temporada 2 verá la serie mirar hacia atrás al piloto.

Según la estrella de la serie, Brec Bassinger, el final de la temporada se cerrará con un episodio que originalmente estaba destinado al debut de la recién estrenada serie de superhéroes, Stargirl.

En una entrevista reciente con Decider, la actriz que interpreta a Courtney Whitmore / Stargirl en la serie, reveló a los fanáticos lo que pueden esperar en el próximo final de temporada y aunque mencionó mucho caos y personajes como Solomon Grundy y Shiv (Meg DeLacy), también señaló que la última escena de la temporada estaba destinada para el comienzo pero, en última instancia, no tenía sentido en ese momento.

"Siento que hay mucho caos, en estos dos últimos episodios en particular, con Grundy, con Shiv. Ugh. Oh, Dios mío. Está bien, esto es muy divertido. Entonces, en realidad hay una escena que fue escrita originalmente en el piloto. Pero aún no tenía sentido. Está en esto, es la última escena de la temporada. Es tan hermosa", reveló la actriz de The CW.

¿Cómo será el final de temporada de Stargirl?

Dado lo lejos que ha llegado Stargirl de DC en el transcurso de la primera temporada, nadie puede adivinar qué implicará esa "muy, muy última escena", pero sabemos que los fanáticos querrán estar atentos a cada minuto de la final - incluidos los créditos, muy al estilo de Marvel.

El final de temporada de Stargirl tiene al menos dos finales falsos con una escena de créditos finales significativa, por lo que Bassinger dijo que la escena es "tan hermosa", que es algo que los fanáticos querrán ver y tal vez incluso ayude a preparar el escenario para la temporada 2.

Luke Wilson, quien interpreta a Pat Dugan / S.T.R.I.P.E. en la serie, también reveló previamente que ha visto partes de lo que se ha planeado para la segunda temporada del programa.

"Recuerdo que cuando estábamos haciendo el programa, iba a la oficina de Geoff Johns y simplemente me sentaba en el sofá y leía, y un día cuando estaba allí, había una gran pizarra blanca sentada allí. miró hacia la pizarra, y estaba todo este escrito y todos estos puntos de la trama. En ese momento ya estaba un poco abrumado con la Sociedad de la Justicia, la Sociedad de la Injusticia, los Siete Soldados de la Victoria ... recordando todos estos nombres ... así que pensé, 'Está bien, ¿qué diablos es esto? ¿Cómo voy a aprender todo esto [para la temporada 1]? ' Y luego entró Geoff, como, 'Oh, esa es la temporada 2. Ya lo estamos desglosando'. Yo estaba como, '¡Gracias a Dios!' Así que sí, esos muchachos ya lo tienen todo planeado. No sé cuál es el plan".

Brec Bassinger, protagoniza "Stargirl", basada en el personaje de DC Cómics

Puedes ver la sinopsis del episodio del final de temporada de Stargirl de DC a continuación.

"A medida que la Injustice Society of America se acerca un paso más a cumplir su misión, Courtney (Brec Bassinger) y la JSA se enfrentan a Icicle y los villanos de la ISA. Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Meg DeLacy, Neil Jackson y Christopher James Baker también protagonizan. Greg Beeman dirigió el episodio escrito por Geoff Johns".

Te puede interesar: SERIES: CW estrena "Stargirl" y esto es lo que debes saber del nuevo superhéroe

Stargirl de DC se transmite los martes a las 8 / 7c en The CW. Los nuevos episodios de la serie debutan los lunes en DC Universe. "Stars & S.T.R.I.P.E. Part 2" se estrenará el lunes 10 de agosto en DC Universe y el martes 11 de agosto en The CW.