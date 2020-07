SERIES: Final de mitad de temporada de The 100 lo cambiará todo

El showrunner, Jason Rothenberg, junto a varios miembros del reparto del drama de ciencia ficción post-apocalíptico de The CW, The 100, se reunieron para un panel pregrabado de Comic-Con @ Home que se emitió el domingo 26 de julio de 2020.

La aparición de la serie en la convención de cultura pop de este año se centró en gran medida en lo que se avecina para la temporada 7 de The 100, y durante la discusión, Jason Rothenberg reveló cómo el episodio final tiene el potencial de cambiar todo lo que los fanáticos conocen del show.

"El final de una historia es la moraleja de esa historia, y realmente queríamos decir algo con esta temporada, lo cual creo, cuando las personas lleguen al final y vean cómo termina la historia, tal vez vengan a verse en toda la serie de manera diferente", afirmó.

"No estábamos diciendo que [las] personas son horribles y harían cualquier cosa para proteger a sus seres queridos y matar a cualquiera que se lleve sus cosas, lo que desafortunadamente es una gran parte de la naturaleza humana. Estamos haciendo una declaración más sobre eso, sin entrar en demasiados detalles porque no quiero arruinarlo", finalizó el creador de la serie The 100.

El showrunner también compartió que los episodios restantes de la temporada final de The 100, que volverá a CW del 10 el 5 de agosto, continuarán respondiendo preguntas planteadas durante las temporadas pasadas.

"Definitivamente comenzamos esta temporada queriendo asegurarnos de no dejar nada en el campo, lo que significa que hubo ciertas preguntas sin respuesta durante las temporadas que queríamos responder", dijo Jason Rothenberg.

En cuanto a lo que sucederá exactamente en el final de la serie de The 100, no se sabe a partir de ahora, ya que el programa podría ir en varias direcciones diferentes antes de llegar a su conclusión.

Sin embargo, la verdad más amplia que impregna la incertidumbre es que The 100 va a concluir precisamente de la manera en que Jason Rothenberg y el equipo creativo del programa quieren que lo haga.

"Será nuestra versión de un final feliz", dijo Rothenberg sobre la temporada 7 en una entrevista de agosto de 2019 con Entertainment Weekly.

Dado que el elenco y el equipo de The 100 operaron constantemente sabiendo que la serie podría cancelarse en cualquier momento, Jason Rothenberg y la sala de escritores tuvieron que asegurarse de que cada final de temporada pudiera funcionar también como un final de serie.

"Estábamos legítimamente en la burbuja y siempre estábamos tratando de diseñar algo que podría ser un final de serie y un final de temporada, ¿sabes? Lo he sabido por un tiempo temáticamente y en general. tal como quiero que sea el final. Sabía cómo quería que se sintiera, sabía lo que quería que dijera. Pero se trataba de obtener algunas garantías de la red de que realmente podría contar la historia cuando quisiera".

Ahora ha llegado ese momento. Jason Rothenberg explicó que The 100 terminará de la manera en que debía hacerlo: sin prisas, sin presión, y nada queda sin respuesta o sin decir. "Llegar a un fin en nuestros términos, es algo raro. Estoy agradecido por eso, seguro".

