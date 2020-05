SERIES: Esto es TODO lo que sabemos de la sexta temporada de Supergirl

Supergirl se ha convertido en una serie favorita desde su estreno en 2015, y recientemente completó su temporada 5, dejando a sus fans a la espera de una ansiada sexta temporada, transmitida por The CW, para poder ver a la kryptoniana continuar con la luchar contra ideologías tóxicas y se convirtió en la esperanza de la ciudad.

Supergirl prepara sexta temporada

Sin embargo, ahora la temporada 5 de Supergirl ha terminado y la pregunta es si el programa volverá con una nueva entrega. Bueno, la respuesta es sí, tendremos otra entrega de la serie de The CW y estos son detalles que tenemos hasta el momento.

Este será el elenco de Supergirl

En la sexta temporada, nuevamente veremos a Melissa Benoist como Supergirl, Chyler Leigh como Alex Danvers, David Harewood como J'onn J'onn / Martian Manhunter, Jesse Rath como Brainiac 5 / Brainy, Nicole Maines como Nia Nal / Dreamer, Jon Cryer como Lex Luthor, Katie McGrath como Lena Luthor y otros.

Además Jeremy Jordan se une nuevamente a Supergirl, sin embargo, James Olsen no se quedará mucho tiempo y se dice que el actor dejará este espectáculo para siempre, ya que quiere centrarse en sus otros trabajos por ahora.

Sin embargo, la buena noticia para sus fanáticos es que estará en pocos episodios de la sexta temporada. Así que definitivamente lo veremos nuevamente.

¿Cuál será la trama de Supergirl?

La sinopsis oficial de la temporada 6 aún no se ha publicado. Sin embargo, el último episodio de la quinta entrega fue reescrito en el último momento.

Se dice que existe la posibilidad de que los creadores traigan algunos cambios importantes en los personajes en la próxima entrega; como vimos, Alex Danvers asumió nuevas responsabilidades en el final de temporada.

Podemos esperar ver una reconexión entre Brainiac-5 y Dreamer y Lena Luthor, ya que trabajarán con los Super Friends. Por supuesto, están listos para manejar cualquier crisis que se les presente. También se dice que el impacto de la crisis en las tierras infinitas estará allí a largo plazo.

Esto ha llevado a especulaciones de que Supergirl podría terminar uniéndose a Arrowverse una vez que todo esté hecho. Aún no se ha confirmado. Solo sabremos lo que sigue en el programa. No toma un segundo momento pensar que habrá más acción, romance y diversión al mismo tiempo. Lena se ha unido con los súper amigos para derrotar a su malvado hermano y madre.

Queda por ver lo que Lillian y Lex han planeado hacer con Supergirl y sus amigos, ya que ahora han aprovechado el poder de Leviatán. Sí, hay más villanos amenazantes en camino, pero, a partir de ahora, no sabemos exactamente quiénes serán. Podría haber un crossover de Batwoman.

¿Ya hay trailer para Supergirl temporada 6?

Hasta ahora, la producción de Supergirl no ha comenzado, entonces, el trailer no ha sido lanzado. Suponemos que el tráiler de esta entrega en particular saldrá en 2021 o en cuanto pueda comenzar el rodaje. Creemos que una vez que comience la producción veremos algunos destellos. Una vez que veamos esos destellos, compartiremos las noticias aquí.

¿Cuántos episodios tendrá la temporada 6 de Supergirl?

El recuento de episodios de Supergirl fue diferente en cada entrega. En la primera entrega, hubo 20 episodios, mientras que en la quinta, hubo 19. Nuestras conjeturas dicen que en la temporada 6, veremos unos 19-23 episodios. Sin embargo, aún no se ha confirmado. Le haremos saber una vez que salgan las noticias.

La fecha de estreno de Supergirl

Los fanáticos de Supergirl tendrán que esperar un poco más para que salga la serie ya que la producción está cerrada debido al cierre y Melissa Benoist está embarazada. Por lo tanto, las fechas de producción aún no se han confirmado. Tendremos que esperar hasta que se haga un anuncio oficial.

Sin embargo, no parece que saldrá a principios de 2021, pues Melissa Benoist estará en su licencia de maternidad. Estaba programado para ser lanzado a mediados de 2021, pero dado que Benoist está embarazada de su primer hijo, los creadores quieren que se recupere y luego vuelva a trabajar, ya que no querrían dejarla fuera en ninguno de los episodios.