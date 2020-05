SERIES: Esta será la trama de la séptima temporada de “The Flash”

CW confirmó el regreso de “The Flash” con su esperada séptima temporada después de los retrasos que provocó la pandemia de coronavirus a su llegada a Estados Unidos, y cuya trama finalmente fue revelada.

The Flash prepara su 7ma temporada (Instagram)

A través de Heroic Hollywood, The CW reveló que la séptima temporada de “The Flash” mostrará el desenlace de la pelea entre Barry Allen y Mirror Masters, interpretado por Efrat Dor, quien venció en su enfrentamiento final durante la temporada pasada.

“Flash finalmente derrotará a Mirror Master. Pero al hacerlo, también desatará una amenaza aún más poderosa y devastadora en Central City: una que amenaza con desgarrar a su equipo y su matrimonio”, explica el sitio.

Además, la nueva temporada de "The Flash", mostrará el destino de Iris West-Allen tras desaparecer en la dimensión espejo y los resultados de los caóticos planes de Eva McCulloch en Central City.

The Flash regresa tras crisis por coronavirus

Durante la sexta temporada de la serie del Arrowverse, “The Flash”, la pandemia de coronavirus provocó que las grabaciones de dicha entrega fueran suspendidas, por lo que varios capítulos no fueron terminados.

En consecuencia, el final de la sexta temporada de The Flash fue modificado por The CW, que originalmente planeada la aparición de Reverse Flash, idea temporalmente descartada.

Por ello, la séptima temporada de “The Flash” continuará la historia hasta el punto de la pelea con Mirror Master, y aún sin detalles sobre cómo se incorporarán los episodios descartados en la nueva entrega.

Tras suspender las grabaciones a mediados de marzo pasado, The Flash estrenará su séptima temporada en enero de 2021, al igual que varias series de The CW también afectadas por la pandemia de COVID-19.

Hasta el momento, The CW no ha confirmado la fecha exacta del estreno de The Flash, pero sería de las primeras series del Arrowverso en regresar a la pantalla chica.