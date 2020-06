SERIES: Episodios de 30 Rock con Blackface serán eliminados del streaming

Cuatro episodios de la comedia de NBC, 30 Rock, en los que se presentan personajes con blackface se están eliminando de los servicios de streaming y sindicación tras la ola de protestas anti racismo y Black Lives Matter en Estados Unidos.

El sitio de Vulture informó por primera vez sobre esta decisión, que se realizó a pedido de NBCUniversal junto con la creadora de 30 Rock, Tina Fey y el productor ejecutivo, Robert Carlock.

"A medida que nos esforzamos por hacer el trabajo y mejorar en lo que respecta los temas raciales en EEUU, creemos que es mejor que estos episodios con actores con maquillaje que cambia la raza salgan de circulación", dijo Tina Fey en un comunicado.

"Ahora entiendo que la `intención´ no es un pase libre para que las personas blancas usen estas imágenes. Pido disculpas por el dolor que han causado. En el futuro, ningún niño amante de la comedia necesita tropezar con estos elementos y ser afectado por su fealdad. Agradezco a NBCUniversal por cumplir con esta solicitud”.

¿Cuáles episodios de 30 Rock son eliminados?

Los cuatro episodios de 30 Rock que saldrán de las plataformas de streaming incluyen "Believe in the Stars" de la temporada 3 y "Christmas Attack Zone" de la temporada 5, en la que Jenna Maroney, interpretada por Jane Krakowski, oscurece su piel para parecer negra.

30 Rock acepta eliminar episodios con Blackface tras años de críticas

También se sacó de circulación el "Live Show" de la Temporada 5 (la versión de la costa este) y el "Live From Studio H" de la Temporada 6, el último de los cuales presenta a la estrella invitada, Jon Hamm, vistiendo blackface para parodiar el programa de radio y televisión racista, “Amos ' n 'Andy”.

Los cuatro serán eliminados de los servicios de streaming de Hulu y Amazon Prime a fines de la semana, así como de iTunes, Google Play y la sindicación tradicional (televisión).