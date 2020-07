SERIES: Episodio precuela de The 100 promete esperadas respuestas sobre la serie

El episodio de este miércoles de "The 100" toca el botón de rebobinar en la temporada final del drama de ciencia ficción, preparando el escenario para lo que bien podría ser el próximo capítulo de la franquicia.

Además de llevar a los espectadores hasta el primer apocalipsis nuclear de la Tierra en 2052, la hora crucial, que sirve como episodio piloto de para una posible serie precuela, potencialmente titulada "The 100: Second Dawn", también lleva la historia a un círculo completo en un número de maneras emocionantes.

"Algo que realmente quería hacer esta temporada era conectar muchos de los puntos, o completar los espacios en blanco, o cualquier metáfora que desee utilizar", dijo el showrunner Jason Rothenberg a TVLine.

"Queríamos responder muchas preguntas, incluso por qué el búnker estaba vacío cuando lo abrieron en la Temporada 4. Le prometí a John Pyper-Ferguson en la Temporada 4 que iba a estar involucrado en el show por más de ese episodio Y finalmente hice realidad esa promesa ... tres años después".

De hecho, el episodio del miércoles de The 100 ("Anaconda") pinta una imagen completa del personaje de Pyper-Ferguson, Bill Cadogan, el misterioso "Pastor" de los Discípulos. Lo que es más importante, finalmente nos presentan a su hija, Callie, que es tan mencionada y que tiene todas las características de la próxima gran heroína de The CW.

La diferencia entre The 100 y el spin-off

"El programa original siempre se trataba de ver hasta dónde llegarían las personas para sobrevivir", dice Rothenberg sobre The 100, “Era una historia de tribalismo y mostraba lo que la gente haría para proteger a sus seres queridos. En este nuevo programa, la declaración de la misión de Callie es: no me importa quiénes son, los voy a salvar. Ella es una protagonista de nuestro tiempo".

The 100 presenta primer vistazo a su precuela con "Anaconda"

La actriz británica Lola Evans, quien da vida a Callie, fue descubierta a través de una búsqueda de casting global, y Rothenberg dice que la competencia ni siquiera estuvo cerca. "Había un montón de personas que eran interesantes, pero no había nadie de quien me hubiera enamorado", recuerda.

“En un vuelo de regreso a casa desde Nueva York en diciembre, que se estaba acercando bastante cuando tuvimos que filmar el episodio, vi su audición y fue instantánea. Ella es tan talentosa y no tiene idea de lo buena que es todavía, así que fue increíble estar en el set con ella [y el director Ed Fraiman] y realmente ayudarla a encontrar esa actuación. La adoro, y ya sea que esta serie sea recogida o no, esa chica irá a lugares”.

El episodio de esta semana también nos presenta al hermano Reese de Callie (interpretado por Adain Bradley de The Bold and the Beautiful, pero antes de que los llames como los próximos Bellamy Blake y Octavia, Rothenberg dice que veremos una dinámica muy diferente entre estos "Bellamy era esencialmente un padre sustituto de Octavia desde el momento en que nació", dice.

"Esa relación comenzó fuerte, pero pasó por algunos altibajos y picos y valles una vez que comenzó el espectáculo. Hay un poco de una historia de Cain y Abel [con Callie y Reese]. Ella es la líder de espíritu libre que viaja por su propio camino, mientras que su hermano siempre anhela la aprobación de su padre. Porque él nunca lo consigue, y Callie lo hace, crea un poco de rivalidad entre hermanos eso se vuelve muy intenso".

Relación entre Octavia y Bellamy Blake fue un tema central de temporada 5

Entonces, ¿cómo debes prepararte para la hora crítica del miércoles? Si no puede regresar y ver episodios completos de principios de la serie, es posible que desee al menos volver a familiarizarse con el primer apocalipsis, también conocido como "Praimfaya". De hecho, no sería una idea terrible desplazarse por esa entrada en el wiki Fandom del programa antes de mirar.