SERIES: Elenco de 90210 tendrá emotiva reunión en especial de The CW

El elenco de 90210 se reunirá para un especial revelador de The CW el próximo miércoles 25 de noviembre.

Matt Cohen de Entertainment Tonight, quien anteriormente actuó como estrella invitada en la serie de The CW será el presentador de "Presents ... 9021OMG! The Cast Tells All".

El especial se transmitirá gratis en CW Seed, la red de streaming de The CW, gratis y sin suscripción o inicio de sesión para quienes no son usuarios.

La serie spin-off tuvo cinco temporadas de 2008 a 2013

El especial contará con entrevistas del elenco integrado por Annalynne McCord, Michael Steger, Shenae Grimes, Matt Lanter, Tristan “Mack” Wilds, Trevor Donovan, Jessica Stroup y Jessica Lowndes.

La estrellas de 90210 discutirán todo, desde el drama en el set y las estrellas invitadas que aparecieron hasta el final de la serie de The CW.

Fans recuerdan el legado de 90210

Desarrollado por Rob Thomas, Gabe Sachs y Jeff Judah, "90210" se emitió de 2008 a 2013 durante cinco temporadas.

La serie sigue los estudiantes de West Beverly Hills High School en la exclusiva y rica comunidad de Beverly Hills, California. Es la cuarta serie de la franquicia Beverly Hills, 90210, que también incluye a la serie homónima; Melrose Place (1992); Modelos Inc. y BH90210.

90210 está protagonizada por Rob Estes, Shenae Grimes, Tristan Wilds, Dustin Milligan, AnnaLynne McCord, Jessica Stroup, Michael Steger, Jessica Walter, Jessica Lowndes, Ryan Eggold, Lori Loughlin, Matt Lanter, Trevor Donovan y Gillian Zinser.

Las cinco temporadas de la serie están actualmente disponibles para streaming en CW Seed de forma gratuita y sin suscripción o inicio de sesión.

Te puede interesar en La Verdad Noticias: Shannen Doherty, actriz de la serie “Beverly Hills 90210”, revela que tiene cáncer

¿Qué esperas ver en el especial de reunión de 90210?, ¿Fue tu serie favorita de la franquicia de The CW? Dinos en los comentarios.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.