SERIES: “Dead to Me” se renueva para una tercera y última temporada

"Dead to Me" se ha renovado para la temporada 3 en Netflix, que también servirá como la última de la comedia oscura. La noticia llega aproximadamente dos meses después del lanzamiento de la temporada 2 en mayo.

Con la renovación, Netflix también anunció que ha firmado un acuerdo de varios años con la creadora de la serie Liz Feldman para más series originales y otros proyectos. Por su parte, "Dead to Me" está protagonizada por Christina Applegate, Linda Cardellini y James Marsden.

La serie sigue a Jen (Christina Applegate), una viuda sardónica decidida a resolver el reciente asesinato atropellado de su esposo, y Judy (Linda Cardellini), un espíritu libre optimista que recientemente sufrió su propia pérdida trágica. Cuando las dos mujeres se encuentran en un grupo de apoyo, se convierten en amigas poco probables a pesar de sus personalidades opuestas.

"De principio a fin, "Dead To Me", es exactamente el programa que quería hacer", dijo Liz Feldman, creadora de la serie, "Y ha sido un regalo increíble. Contar una historia que surgió del dolor y la pérdida me ha estirado como artista y me ha curado como humano. Estaré por siempre en deuda con mis socios en el crimen, mis amigos de por vida, Christina y Linda, y nuestros escritores, elenco y equipo brillantemente talentosos. Estoy más que agradecido con Netflix por apoyar "Dead To Me" desde el primer día, y estoy encantado de continuar nuestra colaboración".

Tanto Feldman como Applegate son productores ejecutivos de "Dead to Me", junto con Jessica Elbaum y Will Ferrell de Gloria Sanchez Productions y Adam McKay. Christie Smith también es productora ejecutiva. Por su parte, Cardellini es coproductor ejecutivo.

Creadora de "Dead to Me" hace alianza con Netflix

Junto con las últimas noticias de la temporada, Netflix también anunció que han formado una "asociación de varios años" con Liz Feldman para series originales y otros proyectos.

'Dead to Me' de Netflix se inspiró en la vida de la creadora Liz Feldman

"Liz Feldman es una fuerza cómica que aporta su punto de vista fresco y distinto a cada elemento del proceso creativo desde el inicio hasta la escritura y la producción", dijo Jane Wiseman, vicepresidenta de series de comedia de Netflix. "No podríamos estar más emocionados de expandir nuestra relación con Liz y continuar trabajando con ella en" Dead to Me "y en las futuras series por venir".

"Dead to Me" ha sido bien recibida por los críticos en sus dos temporadas hasta el momento, con Applegate recibiendo una nominación al Emmy y al Globo de Oro por su trabajo en la Temporada 1.