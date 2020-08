SERIES: Conoce la verdad de pleito de Alyssa Milano y Shannen Doherty en Charmed

Rose McGowan de 46 años, dio a los fanáticos de Charmed un regalo especial cuando celebró una reunión de chat en vivo en Instagram con su ex coprotagonista Holly Marie Combs, también de 46 años.

En su reencuentro Rose McGowan y Holly Marie Combs entraron en detalles nunca antes conocidos sobre la serie y sus otras co- estrellas, Alyssa Milano de 47 años, y Shannen Doherty de 49.

Rose McGowan, Holly Marie Combs, Alyssa Milano y Shannen Doherty dieron vida a las hermanas Halliwell

Durante los tres primeros años de Charmed, Alyssa Milano y Shannen Doherty, fueron conocidas por tener una gran rivalidad entre ellas, por lo que no fue sorpresa que un fan preguntará a las actrices si sus compañeras "realmente se odiaban".

¿Alyssa Milano y Shannen Doherty se odiaban?

Rose McGowan no dudó en responder a la duda del fan y dejar las cosas claras con la verdad, aunque la actriz nunca compartió escena con Alyssa Milano y Shannen Doherty, ya que se unió a la serie como reemplazo de Doherty.

"Estoy bastante segura, sí", dijo Rose McGowan al fanático antes de sonreír a la cámara y decir: "¡No le digas a Holly que dije eso!", dando a entender que Shannen Doherty y Alyssa Milano si se odiaban detrás de cámaras.

La descarada respuesta de Rose McGowan no fue demasiado sorprendente teniendo en cuenta que la supuesta enemistad entre Alyssa y Shannen dio paso a muchos titulares en su momento.

Así era la rivalidad de Milano y Doherty

Aunque Alyssa Milano y Shannen Doherty, quienes dieron vida a Phoebe y Prue Halliwell inicialmente se cayeron bien y Shannen incluso fue una dama de honor en la boda de Alyssa con su ahora ex- esposo, Cinjuna Tate en 1999, su amistad, según los informes, fue cuesta abajo al filmar la tercera temporada de Charmed.

Alyssa Milano y Shannen Doherty compartieron escena por 3 temporadas de Charmed

En los años siguientes de la salida de Shannen Doherty de Charmed, no se dio ninguna razón sobre el porqué de la tensión que supuestamente se produjo, pero una teoría fue que Shannen estaba celosa de la popularidad creciente de Alyssa Milano.

Otra teoría era que Shannen Doherty estaba frustrada con la dirección en la que se dirigía la serie y no tenía miedo de dar a conocer su opinión. Alyssa Milano incluso admitió una vez que ella y Shannen sólo hablaban cuando lo necesitaban.

"Hubo momentos en los que entraba y decía: 'Buenos días, Shannen', y ella no me dijo nada, Y otros en los que ella entraba y decía: "Buenos días, Alyssa", y yo no le diría nada", dijo a TV Guide en 2001.

Después de que comenzaron a surgir rumores de que la disputa estaba causando que los productores de la serie se sintieran presionados a elegir entre ellas, Shannen Doherty finalmente dejó Charmed en 2001.

¿Hubo reconciliación entre las actrices de Charmed?

Ahora no importa lo que sucedió entre Alyssa Milano y Shannen Doherty en el set de Charmed, todo pareció disiparse cuando en febrero de 2020 se informó que el cáncer de seno de Shannen, con el que luchó en el pasado, había regresado y ahora estaba en la etapa cuatro.

Alyssa Milano, como muchas otras celebridades, se dirigió a redes sociales para enviar un mensaje de amor a su ex coprotagonista.

“Manteniéndote con fuerza en mi corazón, @theshando”.

En otros temas, Rose McGowan y Holly Marie Combs revelaron que creen que Charmed, que estuvo en el aire durante ocho temporadas desde 1998 hasta 2006, era la oveja negra de Paramount / WB / CBS y, por eso, a nadie le interesará una película futura que se está haciendo.

Holly Marie Combs también dijo que si se hacía una película, sin embargo, cree que Netflix sería la red para hacerlo y cree que Shannen Doherty debería dirigirla. ¿Tu que piensas?, ¿Quisieras ver una película de Charmed? Dinos en los comentarios.