SERIES: ¿Cómo se conecta The Walking Dead: World Beyond con Rick Grimes?

The Walking Dead: World Beyond terminó la producción de su primera temporada el pasado 13 de diciembre, pero debido a los retrasos provocados por las circunstancias del mundo real, la serie se estrenará el 4 de octubre.

Se emitirán 10 episodios del nuevo spin-off para completar el año del contenido del universo The Walking Dead antes de comenzar de nuevo la producción para una segunda y última temporada el próximo año.

Con un destino claro de 20 episodios y una conclusión predeterminada, parece que el viaje en el que estarán los nuevos personajes de The Walking Dead: World Beyond no es improbable que los lleve a algún lugar cercano, si no directamente, a las próximas películas centradas en Rick Grimes.

"Lo que diré sobre este programa que es tan emocionante es que son personajes completamente nuevos, obviamente", dijo Matt Negrete, showrunner de The Walking Dead: World Beyond, a Comicbook.com.

"Es como si nunca hubiéramos visto personajes como este antes. Y es una perspectiva joven, es una perspectiva nueva. Pero la gente también puede simplemente saltar porque estamos comenzando una nueva historia. Pero al mismo tiempo, estamos basándonos en cosas que los otros programas han hecho antes. Estamos presentando un nuevo mundo que involucra esta mitología, que involucra a estas personas que son conocidas por este símbolo que tiene tres anillos. Y ya sabes, vimos a Rick dejar The Walking Muerta la novena temporada en un helicóptero que tenía este símbolo. Y veremos muchos más de estos helicópteros. Así que está ligado a esta parte de este mundo más grande que hemos visto en todos los programas, pero en el Al mismo tiempo, es fresco, es diferente y se sostiene por sí solo. Así que estoy muy emocionado".

Andrew Lincoln dio vida a RIck Grimes hasta su salida en la novena temporada

¿Qué le ha pasado a Rick Grimes?

Cuando se le preguntó al showrunner quién sabe dónde fue Rick Grimes, la experiencia de Matt Negrete en el mundo de The Walking Dead ayudó a que su cara de póquer se mantuviera fija.

Nico Tortorella, sin embargo, podría haber movido un poco la mano derecha para indicar que no solo sabe dónde está Rick Grimes, sino que están ansiosos por llegar a ese con las películas y series de The Walking Dead.

Algunos miembros del elenco de The Walking Dead: World Beyond, quieren ver un crossover con el Negan de Jeffrey Dean Morgan, pero Tortorella está lista para ver a Felix en un crossover importante.

"Voy a decir Rick, porque esas películas están a la vuelta de la esquina. Quiero ver qué está pasando allí".

Matt Negrete, que ha escrito decenas de episodios de The Walking Dead, ve el destino claro como una ventaja creativa.

"Es como lo que me encanta del programa y es tan emocionante, es como si hubiera tantas historias. Y por eso amo tanto a estos personajes. Y una parte de mí desea poder escribirlos para siempre. Pero al mismo tiempo Es emocionante saber que hay un final por el que estamos trabajando. Y ya sabes, estamos hasta el cuello, los escritores y yo estamos trabajando en la segunda temporada en este momento. En mi mente es como, está bien, como si Estoy a tres episodios del final en mi mente, pero al mismo tiempo, no quiero aceptar eso. Pero estoy escribiendo para eso. Así que es emocionante. Y se siente como, ya sabes, solo para hablar sobre la temporada uno y la segunda temporada por un segundo, se siente como dos capítulos muy diferentes de una historia increíble. Y así es como lo veo".

